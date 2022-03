Cibercriminales aprovechan situación en Ucrania para promover estafas

(4/Mar/2022 – web) Buenos Aires, Argentina.- Como suele suceder, los cibercriminales son oportunistas y rápidamente aprovechan temas de interés global para crear engaños que les permitan capitalizar la atención masiva, ya sea para robar el dinero de usuarios desprevenidos o infectarlos con malware, por ejemplo. Recientemente, el equipo de investigación de ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, detectó una serie de campañas maliciosas que se apoyan en la ingeniería social y que buscan quedarse con el dinero de los usuarios utilizando como señuelo lo que está sucediendo en Ucrania y la necesidad de recaudar dinero para ayudar a su población.

Por un lado, una iniciativa que dice buscar promover un token nuevo, llamado Token Ukraine, para ayudar al país ante esta situación delicada que vive. Por otro lado, una campaña en la cual cibercriminales se hacen pasar por una organización de ayuda humanitaria llamada Help for Ukraine, que supuestamente junta fondos para ayudar.

Token creado recientemente que se promueve con el objetivo de ayudar a Ucrania y recolectar fondos.

Sitio de una supuesta organización humanitaria invita a realizar donaciones.

En ambos casos no se menciona quiénes serán los beneficiarios de la supuesta ayuda ni se hace referencia a una organización oficial conocida.

El sitio Help for Ukraine invita a hacer supuestas donaciones de 5 euros a través de PayPal. En el caso del token, si un usuario quiere comprar el token es dirigido a una plataforma de compraventa de cripto llamada PinkSale. Según explica en su sitio web, es una plataforma que ayuda a crear tus propios tokens y venderlos en unos pocos segundos.

Pero estos no son los únicos fraudes que se detectaron en estos días. Poco después de que el equipo de ESET Research publicara en Twitter los datos de estos falsos sitios, como se aprecia en la siguiente publicación, la comunidad compartió otros perfiles falsos utilizados con la misma estrategia de ingeniería social.

