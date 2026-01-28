Ciberseguridad en alerta ante el auge de los dark LLMs y ataques automatizados

Cibercriminales utilizan modelos de IA sin restricciones para escalar ataques masivos

• La autonomía de la IA en el cibercrimen pasó de ser una hipótesis a una realidad tras detectarse ataques globales que operan hasta en un 90% sin intervención humana.

(27/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Inteligencia Artificial (IA) ha pasado de ser un motor de innovación a convertirse en un recurso crítico para el cibercrimen organizado. Según el reciente análisis de Unit 42, el equipo de inteligencia de amenazas de Palo Alto Networks, el uso de modelos de lenguaje modificados, conocidos como dark LLMs, está impulsando una nueva era de ataques que desafían la ciberseguridad global por su rapidez y precisión.

La sofisticación del mercado clandestino

Los investigadores señalan que herramientas como WormGPT o FraudGPT se comercializan en foros de la dark web bajo modelos de suscripción mensual que incluyen soporte al cliente. Estos sistemas permiten a actores con poca experiencia técnica generar correos de phishing persuasivos y códigos maliciosos funcionales en minutos. Esta automatización reduce drásticamente los costos y tiempos de ejecución para los atacantes, permitiéndoles apuntar a sectores críticos de manera masiva.

Un precedente inquietante ocurrió a finales de 2025, cuando se documentó el primer ataque global donde la IA ejecutó entre el 80% y el 90% de las operaciones tácticas sin intervención humana sustancial, afectando a 30 organizaciones internacionales en los sectores de finanzas y gobierno.

Riesgos para el entorno digital en Panamá

Para Panamá, donde la digitalización se acelera en áreas como salud, comercio y educación, este panorama representa un riesgo elevado. Ramón García, directivo de Palo Alto Networks para la región, enfatizó que la aparición de modelos diseñados para fines maliciosos reduce las barreras de entrada para los delincuentes. Ante esto, la ciberseguridad nacional requiere de estrategias proactivas que integren IA defensiva y monitoreo continuo para proteger la infraestructura crítica.

Educación y prevención ciudadana

Más allá del impacto técnico en las empresas, la automatización de ataques incrementa el volumen de fraudes dirigidos a usuarios comunes. Los expertos subrayan que los delincuentes ahora pueden imitar con exactitud las comunicaciones de instituciones financieras y autoridades gubernamentales. La prevención se vuelve crítica, exigiendo no solo controles de seguridad basados en identidad, sino también una mayor capacitación de los colaboradores para reconocer las señales de ataques impulsados por algoritmos.

