Amenazas de ciberseguridad en 2025: detectan medio millón de archivos maliciosos diarios

Kaspersky alerta sobre el aumento de spyware y robo de contraseñas en América Latina

• América Latina registra un preocupante aumento del 64% en detecciones de spyware, consolidando una tendencia de ataques más sofisticados orientados al robo de credenciales.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los sistemas de monitoreo global han identificado un panorama crítico para la ciberseguridad en 2025, detectando un promedio de 500,000 archivos maliciosos diariamente. Según el Boletín de Seguridad de Kaspersky (KSB), esta cifra representa un incremento del 7% en comparación con el año anterior, destacando un repunte significativo en amenazas diseñadas para el robo de información sensible y el espionaje digital.

Tendencias del cibercrimen en América Latina y el mundo

El análisis técnico revela que ciertas modalidades de ataque han mostrado un crecimiento acelerado. A nivel global, los ladrones de contraseñas aumentaron un 59%, mientras que el software espía (spyware) subió un 51%. En América Latina, la situación es especialmente aguda: las detecciones de spyware se dispararon un 64%, seguidas por un incremento del 35% en los robos de contraseñas y un 24% en las puertas traseras o backdoors.

En cuanto a los sistemas operativos, Windows continúa liderando las estadísticas como el principal blanco de los atacantes, afectando al 48% de sus usuarios durante el último año. Por su parte, los usuarios de Mac no están exentos de riesgo, registrando un 29% de incidencia en ataques. Las amenazas web, que requieren conexión a internet para ejecutarse, afectaron al 27% de los usuarios globales, mientras que el 33% sufrió ataques mediante dispositivos físicos como unidades USB.

El resurgimiento de amenazas sofisticadas

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, destacó en tercera persona que el escenario actual se define por una sofisticación creciente. Assolini mencionó el resurgimiento de spyware comercial como «Dante», utilizado en campañas de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT), las cuales aprovechan vulnerabilidades de «día cero» en navegadores populares como Chrome y Firefox. El experto señaló además que el uso de credenciales robadas y los ataques a la cadena de suministro de código abierto han ganado terreno en el último periodo.

Recomendaciones para la protección digital

Para mitigar estos riesgos, se enfatiza la necesidad de adoptar medidas preventivas estrictas. Los usuarios individuales deben evitar la descarga de aplicaciones de fuentes no oficiales, activar la autenticación de dos factores y mantener sus dispositivos actualizados para corregir fallos de seguridad críticos.

Para las organizaciones, la estrategia debe ser integral. Kaspersky recomienda no exponer servicios de escritorio remoto a redes públicas, realizar copias de seguridad aisladas de la red principal y utilizar inteligencia de amenazas para anticipar las tácticas de los actores maliciosos. El incumplimiento de estas normas de seguridad puede derivar en meses de inactividad operativa y pérdidas económicas considerables.

