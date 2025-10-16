Mes de la Ciberseguridad: La cultura organizacional es la clave para enfrentar la ola creciente de ciberataques

Impacto de los ciberataques: El 72% de las empresas reporta aumento de riesgos cibernéticos, según el WEF

• La creciente ola de incidentes digitales evidencia que la tecnología por sí sola no basta; la protección efectiva exige instalar la Ciberseguridad como un valor transversal y un proceso constante en la cultura organizacional .

(16/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, expertos coinciden en que la protección efectiva de las empresas en América Latina no reside solo en la tecnología, sino en la cultura organizacional. El objetivo es que cada colaborador asuma que su rol es clave para prevenir incidentes digitales.

Un reciente estudio del Foro Económico Mundial ( WEF ) arrojó cifras preocupantes:

• Incremento de Riesgos: Un 72% de los participantes reportó un aumento en los riesgos cibernéticos a nivel organizacional.

• Principales Amenazas: Cerca de la mitad de las empresas identificó el uso indebido de la IA generativa como su amenaza principal, y más del 40% sufrió ataques exitosos de ingeniería social en los últimos doce meses.

La Ciberseguridad como Valor Transversal

La experiencia demuestra que, para lograr una protección efectiva, es necesario un cambio cultural dentro de la organización. La Ciberseguridad cultura organizacional debe dejar de ser un asunto exclusivo del área de TI o una capacitación anual.

“La concientización en ciberseguridad no es un evento aislado. Es un proceso constante, parte de la vida cotidiana de la empresa, que requiere inversión, liderazgo y coherencia en el tiempo”, explica Mario Barrera, director Comercial de Nubatech.

Barrera sostiene que las empresas deben adoptar una estrategia integral que combine cultura, procesos y soluciones tecnológicas avanzadas, reconociendo que el riesgo cibernético evoluciona con rapidez.

Transformación y Resiliencia Digital

El gran desafío es lograr que la ciberseguridad se transforme en un valor organizacional. El mercado ya ofrece soluciones innovadoras, como:

• Plataformas unificadas de gestión de riesgos cibernéticos: Integran inteligencia de amenazas, análisis de datos y protección proactiva.

• Tecnologías de análisis de comportamiento: Detectan y bloquean intentos de suplantación de identidad en tiempo real.

“Debemos transformarla [la ciberseguridad] en un valor organizacional, parte de la cultura corporativa, porque solo así lograremos una verdadera resiliencia frente a las amenazas digitales. Al final del día, proteger los datos y los sistemas significa proteger la reputación, la continuidad del negocio y, sobre todo, la confianza”, concluye el ejecutivo.