Ciberseguridad: El desafío de las tiendas minoristas en la era del IoT

Transformación tecnológica en el comercio minorista: beneficios y riesgos de la digitalización

El IoT y la automatización impulsan la productividad y sostenibilidad en las tiendas minoristas, pero su integración requiere una gestión de ciberseguridad centralizada.

(16/Dic/2024 – web Panama24Horas) Panamá.- La revolución tecnológica impulsada por la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet de las Cosas (IoT) está transformando profundamente el comercio minorista. Las tiendas buscan integrar herramientas innovadoras, como el autopago, el pago sin contacto y las tiendas sin cajeros, para competir en un mercado cada vez más digital. Sin embargo, esta evolución viene acompañada de retos significativos en ciberseguridad, según alertan expertos de Palo Alto Networks.

“El uso de dispositivos inteligentes está redefiniendo la experiencia del cliente, pero también amplifica los riesgos cibernéticos. Para enfrentar estas amenazas, es indispensable que los minoristas adopten soluciones basadas en IA que aseguren sus ecosistemas tecnológicos y garanticen la operación segura de sus negocios”, afirma Ramón García, District Sales Manager para Centroamérica y el Caribe en Palo Alto Networks.

Ciberseguridad en la era del comercio digital

El auge de dispositivos conectados ha aumentado la superficie de ataque para ciberamenazas, incluyendo ransomware y violaciones de datos. De acuerdo con el informe IoT Security Best Practices of Top-Performing Organizations in Retail, en 2022 los ataques de ransomware en el sector crecieron un 67%, revelando la vulnerabilidad de las infraestructuras tecnológicas actuales.

Entre los principales riesgos identificados destacan:

● Falta de seguridad en dispositivos IoT: Muchos son enviados con vulnerabilidades, sistemas operativos obsoletos y sin cifrado.

● Baja visibilidad: Más del 75% de los minoristas no tiene control total sobre los dispositivos conectados en sus redes.

● Desafíos regulatorios: Aunque existen normativas como la Ley de Mejora de la Ciberseguridad del IoT en EE. UU., no son suficientes para enfrentar todas las amenazas.

Soluciones para proteger al comercio minorista

Frente a este panorama, los expertos recomiendan:

1. Visibilidad total: Monitorear todos los dispositivos conectados para identificar equipos no autorizados o actividades sospechosas.

2. IA y aprendizaje automático: Implementar tecnologías avanzadas que detecten y neutralicen amenazas antes de que exploten vulnerabilidades.

3. Plataformas centralizadas: Gestionar políticas de seguridad uniformes en todos los dispositivos, sin importar el fabricante.

4. Cifrado de datos: Proteger la información sensible ante posibles intercepciones y usos maliciosos.

Tecnología IoT y sostenibilidad

Además de los desafíos de seguridad, la tecnología IoT impulsa la productividad y sostenibilidad en el comercio minorista, ofreciendo:

● Gestión de inventarios en tiempo real: Reposición más rápida y reducción de desperdicios.

● Optimización energética: Uso de iluminación y maquinaria interconectadas que reducen costos operativos.

● Prevención de pérdidas: Sistemas que minimizan el desperdicio y fomentan prácticas responsables.

Según un informe de Starfleet Research, el 58% de los minoristas ya implementa soluciones de IoT para mejorar la interacción con clientes, manejar inventarios en tiempo real y optimizar procesos digitales.

“La integración de IoT no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que también mejora la experiencia del cliente y promueve un comercio más sostenible. Sin embargo, estos beneficios no serán posibles si no se abordan de manera adecuada los riesgos de ciberseguridad”, concluye García.

Palo Alto Networks

Como líder global en soluciones de ciberseguridad, Palo Alto Networks continúa desarrollando tecnologías innovadoras que permiten a las organizaciones protegerse contra las amenazas más avanzadas.