Fortinet analiza desafíos de la ciberseguridad en Panamá ante aumento de ataques automatizados

Rudiger Fogelbach, de Fortinet, advierte sobre el uso de inteligencia artificial generativa por parte de ciberadversarios para vulnerar la seguridad de organizaciones y usuarios.
Reporte de Fortinet revela que la ciberseguridad en Panamá enfrentó 4,8 mil millones de intentos de ataque
• El informe de FortiGuard Labs destaca la importancia de combatir el phishing y mantener sistemas actualizados ante una escala de ataques sin precedentes en el país.
(30/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En un entorno donde las amenazas digitales se han vuelto más implacables y oportunistas, el refuerzo de la ciberseguridad en Panamá se mantiene como una prioridad crítica para organizaciones y ciudadanos. Según el reporte de FortiGuard Labs, el área de análisis de Fortinet, el territorio panameño registró 4,8 mil millones de intentos de ciberataques durante el año 2025, marcando un aumento récord en la actividad automatizada.
Evolución del phishing y la ingeniería social
Rudiger Fogelbach, gerente de Ingeniería de Fortinet para Centroamérica, explica en su análisis que el phishing continúa siendo el vector de ataque predilecto debido a su capacidad para explotar la confianza humana. Los atacantes han sofisticado sus tácticas mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) generativa para crear correos electrónicos sin errores gramaticales, suplantar identidades de marca y emplear deepfakes en llamadas de voz para incrementar la efectividad de sus estafas. La escala de estas campañas, lanzadas de forma masiva mediante automatización, permite que incluso un éxito marginal resulte en daños de gran magnitud.
Vulnerabilidades por software obsoleto
Otro pilar fundamental abordado por Fogelbach es la gestión de actualizaciones. El software desactualizado, que incluye aplicaciones y sistemas operativos, ofrece a los atacantes debilidades comprobadas que son detectadas instantáneamente por herramientas automatizadas. La implementación de parches de seguridad es descrita como una de las defensas más sencillas y eficaces, ya que cierra los puntos de apoyo que los ciberdelincuentes utilizan para escalar privilegios o desactivar defensas dentro de una red.
Responsabilidad técnica y medidas preventivas
El autor destaca que los proveedores de tecnología deben mantener un compromiso con la transparencia y el cumplimiento de mejores prácticas internacionales, alineadas con entidades como la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA). Para mitigar riesgos, se recomienda a las organizaciones implementar la autenticación multifactor (MFA) y capacitar al personal para verificar remitentes antes de interactuar con enlaces sospechosos.
Finalmente, Fogelbach enfatiza que la ciberseguridad en Panamá debe evolucionar hacia una responsabilidad compartida. Esto implica automatizar la gestión de parches siempre que sea posible y fomentar una cultura preventiva donde los líderes comuniquen que la protección digital trasciende las funciones exclusivas del departamento de TI.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *