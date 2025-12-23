Kaspersky identifica las cinco estafas digitales que más aumentan a fin de año

Guía para prevenir estafas digitales durante las compras y viajes de temporada

• Expertos en ciberseguridad advierten sobre el incremento de tácticas de manipulación emocional y suplantación de identidad para robar datos financieros a fin de año.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante la temporada de fin de año, el incremento en las compras, los viajes y las transacciones bancarias genera un escenario propicio para la proliferación de estafas digitales. Un estudio reciente de la firma Kaspersky identifica los cinco métodos más recurrentes utilizados por los ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de los usuarios, destacando que la prevención y el pensamiento crítico son herramientas esenciales para transitar estas fechas de manera segura.

Los cinco esquemas de fraude identificados

El análisis de Kaspersky desglosa las modalidades de engaño que registran mayor actividad en este periodo:

1. Falso pago recibido: Los usuarios reciben mensajes sobre supuestas transferencias o pagos disponibles. Al intentar acceder al dinero mediante un enlace, son redirigidos a sitios fraudulentos donde se les solicita el pago de una comisión para liberar los fondos, robando así su dinero e información personal.

2. Falsa entrega de paquetes: Aprovechando que muchas personas esperan envíos, los delincuentes envían correos o SMS solicitando el pago de una «tasa de entrega» mínima. Aunque el monto es bajo, el objetivo es obtener datos de cuentas que rara vez pueden ser recuperadas.

3. Documento de identidad bloqueado: Utilizando el nombre de entidades gubernamentales, se alerta a la víctima sobre un supuesto bloqueo de su documento. El sitio falso imita plataformas oficiales e incluye chats de soporte para presionar al usuario a pagar una tasa de regularización.

4. Millas o puntos vencidos: Ante el aumento de viajes, llegan alertas sobre la supuesta expiración de puntos de programas de fidelidad. El enlace busca capturar credenciales de acceso para que los delincuentes emitan pasajes o utilicen los beneficios acumulados.

5. Upgrade de tarjeta de crédito: Se promete un cambio gratuito a tarjetas con beneficios exclusivos. El enlace lleva a una página de banca en línea falsa para capturar información confidencial y realizar fraudes financieros directos.

Recomendaciones para la protección del usuario

Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, explicó en tercera persona que el entusiasmo de las celebraciones crea un entorno ideal para explotar vulnerabilidades mediante el phishing y la ingeniería social. Assolini enfatizó que conocer estas tácticas es determinante para reducir los riesgos de ser víctima de la ciberdelincuencia.

Para blindar las finanzas personales, los expertos recomiendan desconfiar de ofertas que parezcan irreales y verificar siempre la URL de los sitios web antes de ingresar datos. Otras medidas incluyen el uso de tarjetas virtuales para transacciones en línea, evitar el guardado de datos bancarios en navegadores y mantener un monitoreo constante de los movimientos en las cuentas. Finalmente, sugieren contar con soluciones de ciberseguridad actualizadas para proteger la identidad digital de forma integral.