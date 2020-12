Cinco formas de aprovechar la videovigilancia IP en Navidad para potenciar el comercio minorista

(16/Dic/2020 – web) Por Mauricio Swain, Gerente de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica en Axis Communications.- El mercado minorista se encuentra en un momento de oportunidad para fortalecer sus estrategias de seguridad y rendimiento en sus instalaciones. Se acerca la época del año en que las ventas se incrementan, incluso a triple digito y los puntos de venta se saturan de personas queriendo adquirir los regalos de navidad. Sin embargo, 2020 ha sido un año de desafíos para este sector, pues fue de los más afectados por el cierre de tiendas; de esta forma el comercio minorista ha tenido que buscar alternativas de seguridad para poder reabrir y garantizar la seguridad sanitaria.

Diciembre es un mes que plantea desafíos, ya que con el paso de los días más personas están retomando sus actividades y animándose a asistir a centros comerciales, por lo que es necesario buscar la forma de mantener la seguridad de las personas y, por otro lado, resguardar la seguridad cibernética de los servicios de venta en línea.

La videovigilancia para esta vertical ha sido de gran ayuda para prevenir y disminuir el robo hormiga y actos vandálicos, no obstante, sus diversas posibilidades se están posicionando como tendencias para el comercio minorista que ayudan en temporadas donde las ventas se incrementan. En Axis, entendemos que tanto los canales como los fabricantes tenemos una importante responsabilidad con los clientes, y es hacerles saber cómo aprovechar al máximo su sistema de vigilancia y para aquellos que aún no han conocido los potenciales del video IP, les compartimos cinco formas de potenciar sus sistemas de videovigilancia en temporada ésta decembrina.Seguridad sanitaria y distanciamiento: Las cámaras de video pueden equiparse con softwars de análisis inteligente que ayudan a identificar el aforo en las tiendas, para prevenir que los puntos de venta se saturen, también han brindado la posibilidad de gestionar el tiempo de espera en cajas para mantener la distancia, identificar zonas donde se concentra el mayor número de personas y detectar a quienes no conserven los protocolos de sanidad. El uso de las analíticas de video tiene un doble beneficio, por un lado, permiten maximizar las ventas, al mismo tiempo que ayudan a mantener las normas de seguridad.

La experiencia de compra a través del audio: Existen elementos que estimulan nuestro cerebro para hacernos sentir cómodos, la música es uno de ellos, tiene el poder de cambiar las emociones, el estado de ánimo, tus pensamientos, opiniones e incluso las decisiones que tomamos. El sector de videovigilancia ha entendido este aspecto como una estrategia para hacer que los clientes generen una sensación de seguridad y bienestar al visitar una tienda, de esta forma los altavoces inteligentes y el audio IP han podido homologar esta posibilidad en una solución integrada al sistema de monitoreo de una tienda, dando la oportunidad de gestionar la música que se utiliza dependiendo el área de la tienda. Con ello es más fácil detectar zonas donde el volumen o la música son ideales o es necesario hacer ajustes, con el fin de potenciar la experiencia de los clientes.

Rendimiento de la tienda: En esta temporada es esencial que los clientes se sientan satisfechos con la visita que han hecho a las instalaciones, por ello es muy importante que se optimice la distribución de la tienda y la asignación de personal. El video en red permite conocer la experiencia del cliente, cómo se mueve, cuánto tiempo pasa en las diferentes zonas y su comportamiento en la tienda. Además, le ayuda a identificar cuáles son las horas del día de mayor y menor aforo, con el fin de que se pueda asignar el personal necesario y optimizar los niveles de servicio en consecuencia.

Sensación de seguridad dentro y fuera del establecimiento: La temporada navideña es un momento donde los robos se incrementan, por ello es muy importante buscar la forma de que nuestro sistema de video esté preparado para monitorear las 24 horas del día sin importar la condición climática o los niveles de luz. La videovigilancia IP por si sola ayuda a mantener seguras las instalaciones, como dueño de una tienda lo sabe, pero también es importante que los clientes y los trabajadores sientan esa sensación de seguridad dentro y fuera de la tienda. Una forma de disuadir a los delincuentes es mediante mensajes de alerta a través de altavoces, cuando las cámaras detectan una amenaza potencial envía una señal de sonido para disuadir riesgos y actuar en consecuencia, de esta forma las personas pueden permanecer tranquilas de que las instalaciones cuentan con un sistema de seguridad fiable que ayudará a actuar de forma rápida ante incidentes.

La importancia de una ciberseguridad efectiva: Los robos cibernéticos también aumentan en esta temporada del año y si a eso se le suma el hecho de que las ventas en línea están siendo superadas a sí mismas durante este 2020, es importante que no olvide seguir las buenas prácticas de ciberseguridad para proteger su información, tanto la que recaban los sistemas de video, así como los datos que puedan afectar su sitio web. Para esto le sugerimos mantener los parámetros de contraseñas robustas, no acceder a mails de dudosa procedencia, conservar actualizados los dispositivos que utiliza para ingresar a sus datos y recuerde que mantenerse informado sobre la forma en que actúan los delincuentes cibernéticos es uno de los primeros pasos para estar seguros.

2020 ha sido un año sin precedentes para el comercio minorista, sin embargo, la temporada de Navidad sigue siendo uno de los períodos esenciales para potenciar las ventas, pero es importante que tomemos en cuenta que este enfoque de seguridad y rendimiento es aplicable a todo el año, pues se trata de una propuesta que amalgama las nuevas tendencias de comportamiento, así como los retos presentes y futuros del sector. El éxito para los minoristas en el mes de diciembre estará fuertemente acompañado por el uso de diversas soluciones tecnológicas que con certeza podrán ayudar a reportar atractivos incrementos en las ventas, y así, contrarrestar los daños causados por el cierre de los negocios durante el confinamiento.

Fuente/Foto: Axis Communications