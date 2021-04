Cinco razones para elegir el S21 como tu mejor compañero de trabajo remoto

•Pantalla brillante con alta tasa de actualización, potente conjunto de cámaras, diseño audaz y elegante y nuevas funciones de conectividad son parte de los atributos que hacen atractivo al Galaxy S21. Pero también tiene funciones si necesitas que sea tu poderosa herramienta de trabajo

(15/Abr/2021 – web) Panamá.- Las principales características del Galaxy S21 son razones suficientes para convertir este teléfono inteligente en un objeto de deseo: pantalla brillante con alta tasa de actualización, potente conjunto de cámaras, diseño audaz y elegante y nuevas funciones de conectividad. Pero otras características hacen de este teléfono una poderosa herramienta de trabajo.

Ve a continuación cinco razones para elegir el Samsung S21 como tu nuevo teléfono inteligente, aumentando tu productividad sin perder lo que realmente importa en tu día a día:

1. Llamadas perfeccionadas, sin importar la plataforma

En la serie Galaxy S21, los usuarios de plataformas de llamadas como Cisco Webex, Google Duo, Microsoft Teams y Zoom tienen soluciones perfeccionadas.

Además del soporte nativo para el feed de Google Discover y los mensajes de Google, también se ha agregado soporte para fondos personalizados durante las videollamadas. Con la función Video Calling Effects (Efectos de Videollamadas) de One UI 3.1, se puede aplicar fondos personalizados.

Tan pronto como se active esta función, cada vez que utilices una de estas aplicaciones de videollamadas, aparecerá una burbuja para definir la configuración del fondo: puedes elegir una imagen, definir un solo color o difuminar el fondo real. Activa la función en el Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra en Configuración» Recursos avanzados» Efectos de videollamada.

2. La compatibilidad con S Pen transforma la productividad

El S21 Ultra 5G es el primero de la línea Galaxy S en permitir el uso del S Pen. Con él, alcanzas un nivel de productividad mucho mayor. Es posible dibujar, editar fotos con mayor precisión y firmar documentos usando un S Pen de un Galaxy Note o Galaxy Tab o comprando un nuevo S Pen por separado o junto con cubiertas protectoras.

Al presionar el botón en el S Pen mientras se desplaza sobre la pantalla, el menú Air Command se abre – donde puedes acceder a todo – desde la aplicación Samsung Notes hasta la función Live Messages o Traducir. La pantalla con alta tasa de actualización garantiza que el S Pen funcione en una latencia muy baja. Así, todo lo que está escrito aparece casi de inmediato en la pantalla, sin demora.

Puedes utilizar lápices distintos al S Pen. El Galaxy S21 Ultra es compatible con cualquier modelo de Wacom, y hay varias opciones disponibles. Para aumentar aún más tu practicidad y conveniencia, Samsung también te ofrece estuches especiales, que son desarrollados para el nuevo teléfono inteligente que viene con el S Pen ya incluido.

3. DeX es la interacción perfecta entre el teléfono inteligente y la PC

La serie Galaxy S21 refina aún más la experiencia inalámbrica de DeX. Basada en el soporte para televisores, la serie ha traído el DeX inalámbrico para PCs, asegurando una interacción rápida y perfecta entre ambos dispositivos.

Es una alternativa notablemente diferente para los usuarios que prefieren la comodidad a la maximización de la velocidad de los datos. Con una buena conexión, suficiente para que el DeX inalámbrico funcione en la PC, cualquier tarea de transferencia de archivos se realizará de manera suave y fluida.

Para comenzar a usar DeX inalámbrico en tu teléfono inteligente de la serie S21, abre la pestaña de notificación y toca el icono correspondiente para comenzar a buscar PCs compatibles – es decir, aquellas que tienen instalada la aplicación DeX para Windows o macOS.

El soporte para Wi-Fi 6E es otro atributo diferenciador del Galaxy S21 Ultra, lo que debe perfeccionar aún más la experiencia DeX. Wi-Fi 6E proporciona conexiones a Internet aún más rápidas para aquellos que necesitan compartir y descargar contenido más rápido. Además, el Galaxy S21 Ultra es compatible con 5G – ideal para asegurar conexiones más estables y continuas a la hora de transmitir videos, descargar o participar en conferencias en línea.

4. Sistema operativo que está siempre innovando

La serie Galaxy S21 trae Android 11 con One UI 3.1 listo para uso, con la garantía de tres actualizaciones principales del sistema operativo (hasta Android 14). La última versión del sistema operativo trae nuevas funciones que, en general, pueden decirse más pequeñas, pero que son muy útiles para elevar el nivel de productividad.

La actualización del Android 11 y One UI 3.0 ha mantenido todas las funciones de larga data de Samsung, como compatibilidad con temas, Dual Messenger, Secure Folder, Always On Display, multitareas en múltiples ventanas y modo de una mano. También se han contemplado recursos más nuevos como Link para Windows y DeX inalámbrico.

Además de los nuevos recursos para videollamadas – interesantes para quienes están hace un año en la rutina del trabajo remoto –, One UI 3.1 también permite acceso al Google Discover en la pantalla de inicio. Otro nuevo recurso es la opción de eliminar los datos de ubicación de las imágenes antes de compartirlas, simplemente usando el botón dedicado en el menú de intercambio de Android.

Si tienes tabletas que también ejecutan One UI 3.1 (como la Tab S7), puedes copiar imágenes y texto en el Galaxy S21 Ultra y pegarlos instantáneamente en la tableta. Otro recurso muy útil en la rutina corporativa es el intercambio privado, que te permite agregar una «fecha de caducidad» a los archivos que compartes con otros y puedes evitar que se tomen capturas de pantalla. También puedes eliminar de forma segura los metadatos de ubicación de fotos y videos con la función de Intercambio Privado, que también permite controlar quién tiene acceso a este contenido enviado y durante cuánto tiempo estará disponible.

5. Rendimiento incomparable

Galaxy S21 Ultra 5G se basa en el chipset más avanzado jamás producido para un dispositivo Galaxy. El sistema ofrece computación avanzada, más velocidad y eficiencia energética. También es posible realizar una carga del 50% en tan solo 30 minutos, y una forma de prolongar la vida útil de la batería es por medio de la frecuencia de actualización adaptativa, que se ajusta según el uso. Con el nuevo Exynos 2100, si estás viendo una imagen fija, la pantalla puede disminuir su tasa de actualización para hasta 10 Hz.

Además, el modelo S21 ya viene con 12 GB de RAM, lo que facilita la vida a los usuarios expertos en el uso de muchas aplicaciones a la vez.

Otro recurso que procura la satisfacción de quienes usan el teléfono como herramienta de trabajo es la tecnología UWB, para transferencia de datos desde y hacia otros teléfonos habilitados para esto, perfeccionando la comunicación con dispositivos inteligentes, como el Galaxy SmartTag Pro. A pesar de que la función Quick Share de Samsung es perfecta – y activada desde el One UI 2.1 –, para los casos de uso más sofisticados, como poder abrir tu automóvil, esta tecnología realmente marcará la diferencia.

Galaxy S21 Ultra admite carga inalámbrica rápida y PowerShare inalámbrico, lo que permite la carga inalámbrica de otros dispositivos, como los vestibles, por ejemplo, los Galaxy Buds o relojes inteligentes. Otro factor importante que aporta aún más poder al usuario corporativo de la serie S21 es la seguridad, y la línea Galaxy S21 es blindada por Samsung Knox Vault, creado por Samsung y resistente a la violación de datos, por lo que tanto tus archivos personales, como los de tu trabajo estarán protegidos.

Vía Primsgrp