Cinco tendencias definen el futuro de la Connected TV en el mercado latinoamericano

Un estudio de EXTE revela que el 60% de la población digital en América Latina ya consume contenidos a través de televisores conectados, consolidando este canal en la región.
México y Brasil lideran la inversión publicitaria en Connected TV según EXTE
• La consultora EXTE identifica la atención del usuario y la normalización de la publicidad como factores clave en la expansión de la Connected TV en los hogares latinos.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Connected TV (CTV) continúa su proceso de consolidación como uno de los entornos de consumo audiovisual más determinantes en América Latina. Según las proyecciones de eMarketer para el año 2026, México y Brasil se posicionarán entre los cinco países con mayor incremento en el gasto publicitario en este sector a nivel global, con aumentos previstos del 27,6% y 23,7% respectivamente. En este escenario de expansión, la compañía EXTE ha identificado cinco tendencias fundamentales que marcan la evolución de las audiencias y las nuevas oportunidades para las marcas en la región.
De acuerdo con la cuarta ola del estudio desarrollado por Comscore, el 60% de los usuarios digitales en Latinoamérica accede a contenidos mediante televisores conectados. Este dato reafirma que la Connected TV ha pasado de ser una tecnología emergente a un componente esencial en las estrategias de planificación publicitaria.
Consolidación y atención en el entorno digital
La primera tendencia destaca la masificación del canal, con seis de cada diez internautas integrando la CTV en su comportamiento cotidiano. Este uso se traduce en un entorno premium donde la atención es la protagonista; los usuarios dedican un promedio de 4,6 horas diarias al consumo de estos contenidos, concentrándose el horario estelar entre las 19:00 y las 00:00 horas. Además, el fenómeno del co-viewing es relevante, pues el 53% del consumo se realiza de forma compartida en el salón del hogar.
Publicidad y comportamiento del consumidor
Respecto a la recepción de mensajes comerciales, el informe de EXTE señala que la publicidad es percibida como una parte natural de la experiencia. El 59% de los espectadores prefiere modelos con anuncios en lugar de suscripciones exclusivas, y un 84% asegura haber realizado alguna acción tras estar expuesto a publicidad en este formato. La eficacia de estos anuncios radica en su relevancia y en la calidad de la integración dentro del ecosistema audiovisual.
Fragmentación y el rol del deporte
La oferta de servicios de streaming presenta una fragmentación significativa, con hogares que utilizan un promedio de 8,4 plataformas distintas. Esta dispersión exige que las inversiones publicitarias sigan el rastro de la atención real de los usuarios, alejándose de los modelos de televisión lineal tradicionales. Por otro lado, el deporte aparece como un motor crítico de suscripción; el 37% de los usuarios contrata servicios motivado por la oferta deportiva, destacando el fútbol con un 95% de preferencia entre este segmento.
Rossana Peragallo, Country Manager de EXTE Chile, señala en tercera persona que la Connected TV logra combinar alcance, contexto premium y capacidad de generar acción. Según Peragallo, el entorno de pantalla grande favorece niveles de atención valiosos para las marcas, integrando objetivos de branding y performance. Asimismo, la ejecutiva subraya que en mercados como el chileno, la inversión digital ya concentra el 53% del total, evidenciando el protagonismo de estos formatos en la comunicación actual.
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