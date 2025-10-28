La digitalización y la Electricidad 4.0: Ejes para que las Ciudades Inteligentes enfrenten la crisis climática

Edificios, microrredes y transporte eléctrico: Los pilares para las Ciudades Inteligentes del futuro

• Ante el desafío de que el 70% de la población mundial resida en centros urbanos para 2050, el enfoque se centra en transformar las ciudades en espacios verdes, resilientes e inclusivos a través de la digitalización.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– El crecimiento de la población urbana y el aumento de la temperatura global han puesto el foco en la necesidad de transformar los centros urbanos. En el marco del Día Mundial de las Ciudades (31 de octubre), el desafío global se centra en el desarrollo de Ciudades Inteligentes y digitalizadas para enfrentar la crisis climática y el aumento poblacional.

Según el Banco Mundial, la población en ciudades creció de 1.190 millones a 4.460 millones entre 1970 y 2021. Se espera que para el año 2050, los centros urbanos alberguen al 70% de la población mundial, produciendo actualmente más del 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Electricidad 4.0: La Clave de la Transformación

El tema de la Conmemoración Global del Día Mundial de las Ciudades 2025 en Bogotá será «ciudades inteligentes centradas en las personas». Ante esta realidad, y considerando que la energía es responsable del 80% de las emisiones globales de GEI, se vuelve crucial que las ciudades logren una mayor eficiencia con menos recursos.

La clave para lograr ciudades más sostenibles, resilientes, eficientes e inclusivas radica en la convergencia de la digitalización y la electrificación, un concepto conocido como “Electricidad 4.0”. Invertir en infraestructura urbana resiliente podría generar ahorros por más de $4.2 billones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial.

Los Tres Pilares de las Ciudades Inteligentes

Las Ciudades Inteligentes del futuro dependen de tres pilares tecnológicos interconectados, con los centros de datos como el corazón de todo el sistema:

1. Edificios Inteligentes: Cerca del 50% de los edificios actuales seguirá en uso en 2050. La meta es que tanto los edificios nuevos como los existentes estén libres de carbono para 2030. La digitalización, con el uso de contadores y sensores inalámbricos, acelera su descarbonización, ayudando a identificar y reducir el desperdicio energético a lo largo de su ciclo de vida.

2. Microrredes y Redes Inteligentes: La infraestructura de red debe evolucionar hacia sistemas descentralizados y bidireccionales. Las microrredes permiten a las organizaciones y usuarios ser «prosumidores» (productores y consumidores), optimizando recursos energéticos locales (paneles solares, almacenamiento) para reducir costos y mejorar la resiliencia ante la demanda fluctuante y los impactos del clima.

3. Electrificación del Transporte: Vital para la descarbonización, ya que el transporte genera más del 40% de las emisiones de GEI. La integración de la red inteligente con la movilidad eléctrica permitirá a los usuarios cargar sus vehículos con mayor facilidad.

Los centros de datos son el alma de esta infraestructura, al respaldar las soluciones de Inteligencia Artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y el análisis de datos masivos en tiempo real, esenciales para optimizar servicios públicos, gestionar el tráfico y mejorar la calidad de vida.

“El desarrollo de las ciudades del futuro requiere integrar lo eléctrico y lo digital para asegurar una gestión más limpia, segura y eficiente”, explica Lady Campos, Gerente de negocios de Schneider Electric. «Al adoptar estas soluciones avanzadas, las comunidades urbanas se convierten en activos cruciales para la resiliencia”.