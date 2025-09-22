Cloudflare busca jóvenes líderes y contratará 1,111 becarios en 2026

Con 1,111 nuevos becarios, Cloudflare invierte en la próxima generación tech

(22/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) San Francisco, Estados Unidos.- Cloudflare, la empresa líder en conectividad cloud, anunció un ambicioso plan para formar a los futuros líderes tech, al comprometerse a contratar a 1,111 becarios para 2026. Esta iniciativa no solo busca capacitar a la próxima generación, sino también enfrentar la disrupción que la inteligencia artificial está generando en el mercado laboral.

El anuncio de Cloudflare llega en un momento crítico, ya que la irrupción de la inteligencia artificial ha transformado el mercado, reduciendo las vacantes de nivel inicial. Según un estudio de Stanford, en sectores como la ingeniería de software, el empleo para jóvenes de 22 a 25 años ha caído hasta un 13 % desde 2022. Además, la plataforma Handshake reportó una disminución del 30 % en las ofertas de prácticas tecnológicas desde 2023.

Apoyo a estudiantes y emprendedores

Matthew Prince, cofundador y CEO de Cloudflare, destacó que la empresa siempre ha visto las transiciones como oportunidades. El programa “Intern-et” es un claro ejemplo de esta visión, ya que ofrece a los estudiantes la posibilidad de trabajar en proyectos que impactan directamente a millones de usuarios, desde el desarrollo de aplicaciones sin servidor hasta la protección de infraestructuras críticas.

Las iniciativas de Cloudflare para apoyar a jóvenes talentos y emprendedores incluyen:

• Contratación de talento joven: La meta de 1,111 becarios para 2026 hace un guiño a su reconocido servicio DNS 1.1.1.1. Los becarios se integrarán en oficinas clave como Austin, San Francisco, Nueva York, Bengaluru, Lisboa y Londres, donde contarán con la mentoría directa de líderes de la compañía.

• Acceso gratuito a herramientas de desarrollo: Los estudiantes universitarios en Estados Unidos con correo institucional .edu podrán acceder por un año, sin costo, a Cloudflare Workers, una plataforma sin servidor para la creación de aplicaciones.

• Espacios de colaboración para startups: A partir de enero de 2026, las startups aprobadas podrán trabajar desde las oficinas de Cloudflare en varias ciudades, fomentando la conexión con usuarios y la innovación colaborativa.

• Impulso al ecosistema emprendedor: En el último año, Cloudflare ha entregado más de 370 millones de dólares en créditos a más de 4,000 startups. Su programa Cloudflare for Startups ofrece hasta 250,000 dólares en créditos para usar su suite completa de seguridad y desarrollo, permitiendo que los emprendedores se enfoquen en su crecimiento.

La compañía busca que los jóvenes se conviertan en los protagonistas de la próxima ola tecnológica, utilizando la IA como una herramienta de potenciación en lugar de una amenaza.