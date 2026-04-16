Cloudflare presenta Cloudflare Mesh para asegurar el ciclo de vida de los agentes de IA

Con el lanzamiento de Cloudflare Mesh, las organizaciones pueden gestionar la identidad y conectividad de agentes de IA con políticas de seguridad específicas y aislamiento total de internet.
Cloudflare Mesh: la nueva red privada para conectar agentes de IA e infraestructura
• La nueva solución Cloudflare Mesh permite a los desarrolladores encriptar puntos de conexión entre humanos y agentes de IA sin exponer datos internos a la red pública.
(16/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Francisco, Estados Unidos.- Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), empresa referente en conectividad cloud, anunció el lanzamiento de Cloudflare Mesh, la primera solución de red privada de gran escala diseñada específicamente para el ecosistema de agentes de IA. Esta herramienta permite unificar a los agentes de inteligencia artificial, usuarios humanos e infraestructura multinube en una estructura única y segura, proporcionando la red troncal necesaria para el control de aplicaciones avanzadas de IA.
Superando obstáculos de seguridad en la IA
A medida que las empresas migran de modelos experimentales a agentes de producción, la seguridad se convierte en un desafío crítico. Los agentes de IA requieren acceso a API internas y bases de datos privadas para ser funcionales, pero el uso de VPN heredadas suele ser lento y riesgoso. Matthew Prince, cofundador y director general de la compañía, señaló que Cloudflare Mesh elimina la necesidad de elegir entre la complejidad técnica y el riesgo de exposición, ofreciendo un puente seguro e invisible para las amenazas externas, sin importar dónde se ejecuten los agentes.
Gestión de identidad y control de acceso
Más allá de la conectividad, la solución actúa como una base para la identidad de los agentes. En el entorno de Cloudflare Mesh, cada agente posee una identidad distinta, similar a la de un empleado humano. Esto faculta a los equipos de seguridad para redactar políticas granulares; por ejemplo, permitir que un agente de programación acceda a bases de datos de ensayo mientras se restringe su entrada a registros financieros de producción. Al integrarse con la plataforma para desarrolladores, que incluye Workers y el SDK de agentes, se garantiza un ciclo de vida protegido de extremo a extremo.
Implementación ágil e infraestructura aislada
La tecnología permite desplegar conectividad privada en cuestión de minutos, uniendo hardware de oficina y entornos de nubes como AWS o GCP en una estructura uniforme. Al enrutar direcciones IP privadas a través de la red global de la empresa, los datos sensibles permanecen encriptados y aislados de la internet pública. Los desarrolladores pueden ahora otorgar acceso limitado a recursos privados mediante comandos de código sencillos, optimizando el rendimiento y la protección de la infraestructura crítica de IA.
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