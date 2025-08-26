Cloudflare refuerza la seguridad de la IA generativa con integración directa a ChatGPT, Claude y Gemini

Empresas adoptan IA generativa de forma segura gracias a Cloudflare y su tecnología CASB

La tecnología CASB de Cloudflare permite visibilidad en tiempo real y control automatizado sobre el uso de IA generativa, protegiendo datos confidenciales sin configuraciones complejas.

Esta alianza estratégica facilita a las empresas adoptar herramientas de IA generativa con confianza, cumpliendo normativas y evitando riesgos de seguridad.

(26/Ago/2025 – web – Panama24Horas) México.- Cloudflare (NYSE: NET), líder en conectividad cloud, ha marcado un hito en la seguridad de la IA generativa al convertirse en el primer agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) en integrarse directamente con las tres herramientas más utilizadas en el entorno empresarial: ChatGPT Enterprise, Claude de Anthropic y Google Gemini.

Gracias a estas integraciones, las empresas que ya utilizan estas plataformas de IA generativa podrán reforzar su seguridad digital en tiempo real, sin necesidad de configuraciones complejas. Esta solución permite a los equipos de seguridad corporativa tener mayor visibilidad y control sobre el uso de la IA, protegiendo la confidencialidad de los datos y garantizando el cumplimiento normativo.

Actualmente, tres de cada cuatro empleados utilizan herramientas de IA generativa para tareas como edición de contenido, síntesis de datos, diseño y depuración de código. Este uso intensivo exige medidas preventivas que aseguren la protección de la información sensible y eviten fugas accidentales.

“Los empleados buscan constantemente formas de ser más eficientes y creativos. La IA generativa les ofrece esa ventaja, pero muchas veces falta el vínculo entre innovación y seguridad”, señaló Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. “Con estas integraciones, somos la única empresa que eleva la seguridad de la IA empresarial en todo el sector”.

La solución CASB de Cloudflare supervisa de forma continua el uso de ChatGPT Enterprise, Claude y Gemini, ofreciendo alertas automatizadas y visibilidad en tiempo real. Esto permite a las organizaciones mantener el control sobre sus datos mientras sus equipos aprovechan el potencial de la IA generativa.

Con esta iniciativa, Cloudflare reafirma su compromiso de ayudar a las empresas a adoptar tecnologías emergentes de forma segura, eficiente y conforme a los estándares globales de protección de datos.