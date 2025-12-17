El tráfico global de Internet creció un 19% en 2025 según reporte de Cloudflare

Informe de Cloudflare: IA y ataques DDoS marcaron el tráfico global de Internet en 2025

• Cloudflare analiza los hitos de la red durante 2025, señalando a las organizaciones de la sociedad civil como el nuevo blanco principal de los ciberataques a nivel mundial.

(17/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- Cloudflare, empresa referente en conectividad en la nube, presentó su sexto informe anual Year in Review, el cual ofrece un análisis exhaustivo sobre el comportamiento y la evolución del tráfico global de Internet durante 2025. El estudio revela que el flujo de datos en la red aumentó un 19% en comparación con el año anterior, impulsado por transformaciones tecnológicas de gran escala y una dependencia social cada vez más profunda de los servicios digitales.

Transformación tecnológica y seguridad avanzada

Uno de los hitos más relevantes del año ha sido la implementación del cifrado poscuántico, que actualmente protege el 52% de todo el tráfico humano, brindando una capa de seguridad esencial frente a futuras amenazas computacionales. Sin embargo, este progreso convive con un entorno de riesgos crecientes; durante 2025 se registraron más de 25 ataques DDoS hipervolumétricos que establecieron récords históricos de magnitud.

Matthew Prince, CEO y cofundador de Cloudflare, señaló que la red está siendo fundamentalmente reconfigurada por la inteligencia artificial y por actores de amenazas más sofisticados. Prince subrayó la responsabilidad de la empresa en ayudar a navegar estos cambios drásticos para construir un entorno digital más resiliente.

Hallazgos clave en el panorama digital

El informe destaca que, por cuarto año consecutivo, Google y Meta se mantienen como los servicios más populares, mientras que ChatGPT lidera la categoría de IA generativa. No obstante, el reporte identifica una intensa «guerra de bots», donde el rastreador de Google se posicionó como la mayor fuente individual de tráfico automatizado en la red.

En materia de vulnerabilidad, el análisis de Cloudflare detectó un cambio preocupante: las organizaciones de la sociedad civil y sin fines de lucro se convirtieron, por primera vez, en el sector más atacado por ciberdelincuentes. Asimismo, el informe señala que casi la mitad de las grandes interrupciones del servicio a nivel mundial fueron provocadas por acciones gubernamentales.

Conectividad y calidad por regiones

Respecto a la calidad de la conexión, Europa se consolidó como el líder mundial en velocidad. Los países de dicha región dominaron los indicadores globales con velocidades de descarga superiores a los 200 Mbps, situando a España en el primer puesto global en cuanto a calidad general de Internet. Estos datos, obtenidos a través de Cloudflare Radar, provienen de una red global con presencia en más de 330 ciudades, procesando información agregada y anonimizada para ofrecer una visión transparente del estado actual de la web.

