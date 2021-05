Comienza la inscripción para participar del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática

• ESET Latinoamérica invita a todos los periodistas de la región a participar con sus notas o artículos vinculados a temáticas de seguridad informática.

(13/May/2021 – web) Argentina.- ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, anuncia que ya se encuentra abierta la inscripción para participar de la decimocuarta edición del Premio ESET al Periodismo en Seguridad Informática. Se invita a concursar a periodistas de toda Latinoamérica con notas sobre seguridad informática publicadas en medios de la región. Para inscribirse ingresar a: http://premios.eset-la.com/periodistas/

Los interesados en participar pueden inscribirse en tres categorías distintas según su desarrollo profesional: Prensa Gráfica, Prensa Digital y Prensa Multimedia. Se permite la inscripción con hasta un trabajo por categoría, y deben haber sido publicados entre el 31 de agosto de 2020 hasta el cierre del concurso, pautado para el 9 de agosto de 2021. El trabajo ganador será premiado con un viaje al Mobile World Congress 2022, uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial, a realizarse en la ciudad de Barcelona, España y tendrá la oportunidad de viajar a las oficinas centrales de la compañía en Bratislava, Eslovaquia. Además, se otorgarán premios a los ganadores de cada categoría. Y como todos los años, se darán distinciones especiales por región (Brasil, México, Región Andina, Región Rioplatense, Región Centroamérica y Región Caribe Sudamericano).

Una mesa de jurados conformada por reconocidos periodistas y especialistas de la región evaluarán todos aquellos trabajos presentados. Para la calificación y selección se tendrá en cuenta el enfoque socialmente relevante del tema elegido en materia de seguridad informática y su interés para la comunidad, la originalidad en la investigación, el tratamiento en profundidad de la información, la calidad narrativa y la correcta utilización de la terminología técnica.

Los ganadores de la última edición fueron Felipe Savioli Payão Cruz y Renan Pagliarusi, periodistas de TecMundo de Brasil por su trabajo “Realidade Violada – Débito ou Crédito”. Además, fueron premiados también por la alta calidad de sus trabajos, en la categoría Prensa Gráfica, Juan Pablo Carranza del diario La Voz del Interior de Argentina con su artículo “Detectan fallas de seguridad en el DNI digital”, en la categoría Prensa Digital, Ramon de Souza de Canal Tech de Brasil por su nota “Deus do Cibercrime: a ascensão e a queda do maior defacer do Brasil“ “, y en la categoría Prensa Multimedia, Camila Inés Zuluaga, de Blu Radio de Colombia por su informe sobre “Tecnología para monitorear la pandemia: salud vs. Privacidad”.

Si desea conocer más e inscribirse al Premio ESET en Seguridad Informática 2021 ingrese a: http://premios.eset-la.com/periodistas/

Acerca de ESET

Desde 1987, ESET® desarrolla soluciones de seguridad que ayudan a más de 100 millones de usuarios a disfrutar la tecnología de forma segura. Su portfolio de soluciones ofrece a las empresas y consumidores de todo el mundo un equilibrio perfecto entre rendimiento y protección proactiva. La empresa cuenta con una red global de ventas que abarca 180 países y tiene oficinas en Bratislava, San Diego, Singapur, Buenos Aires, México DF y San Pablo.

Vía Prensa ESET