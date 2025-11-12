Compromiso Energético: InterEnergy anuncia reconstrucción del Parque Solar Eight Rivers en Jamaica

InterEnergy reconstruirá el Parque Solar Eight Rivers tras los daños del Huracán Melissa

• A pesar de los daños en su infraestructura renovable, las plantas térmicas de InterEnergy en Jamaica mantienen operaciones estables, suministrando 250 MW de energía continua al sistema eléctrico nacional.

(12/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Santo Domingo, República Dominicana.- InterEnergy Group ha expresado su profunda solidaridad con el pueblo de Jamaica luego del paso del huracán Melissa, el más poderoso registrado en la historia de la isla. El Grupo, con una capacidad instalada de 350 MW en Jamaica, confirmó que el Parque solar Eight Rivers (Paradise Park), una instalación de 52 MWp ubicada en Westmoreland, sufrió daños catastróficos a causa de los vientos extremos de la tormenta, que superaron los 300 km/h.

En respuesta a la emergencia, InterEnergy ha anunciado un plan integral e inmediato para la reconstrucción del parque. El objetivo es no solo restablecer la capacidad de generación, sino también reforzar la infraestructura para que sea más segura y resiliente, contribuyendo de manera activa a la recuperación energética del país.

El Compromiso con la Resiliencia Energética de Jamaica

Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group, afirmó que la prioridad de la compañía es su personal y las comunidades donde opera. El ejecutivo destacó el compromiso de la empresa de acompañar la recuperación del país con acciones concretas.

«Reconstruiremos el Parque solar Eight Rivers de inmediato, de una manera más fuerte, más segura y más resiliente, reafirmando así nuestro compromiso con el futuro energético de Jamaica y el Caribe,” señaló González Bunster.

Esta reconstrucción se convierte en un símbolo de la resiliencia y del compromiso sostenido de InterEnergy con Jamaica, país donde la empresa mantiene una presencia estratégica.

La Solidez de la Generación Térmica en la Emergencia

A pesar de los daños en su activo solar, las principales plantas térmicas del Grupo en Jamaica —Doctor Bird I y II, West Kingston Power Partners (WKPP) y Jamaica Private Power Company (JPPC)— han demostrado su solidez. Estas instalaciones mantienen sus operaciones de manera segura y estable, suministrando 250 MW de energía continua al sistema eléctrico nacional.

El funcionamiento ininterrumpido de estas plantas ha sido esencial para la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico jamaiquino, garantizando el suministro en momentos críticos y apoyando el proceso de recuperación nacional. Por otra parte, el parque eólico de InterEnergy en St. Elizabeth se encuentra bajo evaluación para reanudar operaciones una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

InterEnergy Group también ha informado que se encuentra en coordinación con organismos y entidades internacionales de asistencia y cooperación para canalizar ayuda hacia las zonas más afectadas y facilitar la recuperación de las comunidades impactadas. La empresa ha manifestado un historial de solidaridad similar en el Caribe, como con Haití tras el terremoto de 2010, Puerto Rico ante el huracán María, y República Dominicana por el huracán Fiona.

González Bunster concluyó que el Grupo cree en un progreso sostenible que combina el crecimiento económico, la seguridad energética y el bienestar social, siendo la energía un motor de transformación y esperanza para la región.