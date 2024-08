Computación Cuántica atrae US$1,200 millones en inversiones: El futuro brillante de la tecnología

BCG prevén un valor de US$850 mil millones para la Computación Cuántica para 2040, pese a desafíos en la era NISQ

(15/Ago/2024 – Panama24Horas web) Panamá.- En medio de una notable caída del 50% en las inversiones tecnológicas generales, la computación cuántica ha demostrado ser una excepción significativa, atrayendo US$1.200 millones en capital de riesgo en 2023. Esta tendencia subraya la confianza continua en el potencial de la computación cuántica, según el informe actualizado de Boston Consulting Group (BCG), “The Long Term Forecast for Quantum Computing Still Looks Bright”.

El informe de Boston Consulting Group reafirma su proyección de que la computación cuántica podría generar entre US$450 mil millones y US$850 mil millones en valor económico global para 2040. Además, se prevé que el mercado de proveedores de hardware y software relacionado con la tecnología cuántica alcance un valor de entre US$90 mil millones y US$170 mil millones para el mismo año.

“Estamos en un momento crucial para la computación cuántica. Aunque esta tecnología aún no ha demostrado su ventaja sobre las alternativas clásicas a gran escala, el crecimiento sostenido en inversiones y el apoyo gubernamental destacan la confianza en que la computación cuántica será un motor de creación de valor económico y de innovación científica,” afirma Julián Herman, managing director y socio de Boston Consulting Group. “El impulso es innegable,” añade.

En su pronóstico de 2021, BCG había delineado tres fases de maduración para la computación cuántica: la era NISQ (cuántica escala intermedia ruidosa) hasta 2030, la ventaja cuántica amplia (2030-2040), y la tolerancia a fallos a escala completa (después de 2040). Aunque la era NISQ no ha cumplido con las expectativas previas debido a obstáculos técnicos y una competencia más intensa de la computación clásica, la tecnología sigue ofreciendo valor tangible en áreas como simulaciones de materiales y productos químicos, con un impacto anual estimado entre US$100 millones y US$500 millones.

El informe también señala que el ajuste en las expectativas de corto plazo para la era NISQ no debería afectar significativamente el mercado de proveedores de hardware y software, que aún se prevé que alcance entre US$1.000 millones y US$2.000 millones para 2030. Los tres factores clave para este crecimiento son el apoyo del sector público, las inversiones corporativas y el desarrollo de cadenas de suministro.

El sector público está proporcionando apoyo significativo a través de pedidos y subvenciones, representando más de la mitad del mercado. Las corporaciones están invirtiendo en capacidades cuánticas, con más de 100 proyectos activos de prueba de concepto en empresas Fortune 500. Además, los proveedores están generando ingresos a través de cadenas de suministro que incluyen equipos como refrigeradores de dilución y láseres.