Con el HUAWEI NOVA 9 serás la nueva estrella de las redes sociales

(18/Feb/2022 – web) Panamá.- Cada día los dispositivos actualizan más sus características pensando en aquellos usuarios que están 100% dedicados a las redes sociales y el contenido que publican en ellas. Según The Global State of Digital, un estudio elaborado por Hootsuite y We Are Social, se estima que 3 mil 484 billones de personas utilizan las redes sociales, esto representa 45% de la población mundial y el 95% de estos usuarios utiliza su smartphone para conectarse a sus perfiles.