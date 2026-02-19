El IoT, la conectividad y datos en tiempo real transforman la gestión de flotas en la región

Conectividad y datos en tiempo real impulsan la evolución logística en Panamá

• El sector logístico en América Latina transita hacia un modelo digital donde el Internet de las Cosas y el análisis inmediato de información optimizan la seguridad y la eficiencia operativa.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria logística en América Latina avanza con firmeza hacia la digitalización, un proceso donde la conectividad y datos en tiempo real se han convertido en activos fundamentales para garantizar la sostenibilidad y eficiencia de las operaciones. La implementación de tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas de posicionamiento global (GPS) está redefiniendo la administración de flotas y el flujo de mercancías en todo el continente.

Crecimiento del mercado tecnológico en la región

Según el estudio Fleet Management in Latin America de la firma Berg Insight, publicado en julio de 2025, la adopción de sistemas de gestión de activos mantiene una tendencia al alza. Al cierre de 2024, la base instalada alcanzó los 8,3 millones de unidades, y se estima que esta cifra llegue a los 16,6 millones para el año 2029. Este incremento responde a la necesidad imperativa de las empresas por obtener una mayor visibilidad y control sobre sus recursos operativos.

La capacidad de procesar información de manera inmediata permite monitorear variables críticas como la ubicación exacta de los vehículos, el consumo de combustible, los hábitos de conducción y el estado mecánico de las unidades. Este acceso inmediato a la información facilita que los gestores logísticos tomen decisiones precisas que impactan directamente en la rentabilidad del negocio.

Panamá como ecosistema logístico inteligente

Para el contexto panameño, la adopción de estas herramientas tecnológicas refuerza su posición estratégica. El país evoluciona de ser un centro de transbordo convencional hacia un nodo logístico altamente conectado. Luis Diego Trejos, gerente general de Detektor Costa Rica y Panamá, señaló en tercera persona que la eficiencia del sector depende actualmente de conocer los eventos de la operación en el instante en que suceden, permitiendo optimizar recursos y anticiparse a posibles incidentes.

La empresa Detektor, especializada en monitoreo y análisis de flotas, ha identificado que el uso inteligente de la información mediante IoT y GPS no solo fortalece la seguridad, sino que también aporta beneficios tangibles como:

• Reducción de tiempos muertos y ralentí.

• Emisión de alertas inmediatas ante desvíos no autorizados o fallas mecánicas.

• Disminución de la huella de carbono mediante la planificación de rutas más eficientes.

Democratización de la tecnología logística

La transformación digital ya no es exclusiva de las grandes corporaciones. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están integrando soluciones de conectividad para mantener su competitividad en un mercado cada vez más exigente. Trejos concluyó que el futuro de la logística no reside únicamente en la infraestructura física, sino en la capacidad de conectar activos y utilizar los datos para una toma de decisiones estratégica, consolidando así la competitividad de Panamá en el comercio internacional.

