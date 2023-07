Conoce algunas razones por las te encantará el Galaxy A54 5G

(3/Jul/2023 – web) Panamá.- Tomar fotos increíbles, no preocuparte por la duración de la batería durante varias horas y grabar videos estables incluso cuando estás en movimiento, son solo algunos de los ejemplos de lo que el Samsung Galaxy A54 5G* puede aportar en tu día a día. El nuevo integrante de la línea A también soporta tecnología 5G, integrando el mayor portafolio de smartphones 5G de Latinoamérica** para que navegues por internet a altas velocidades.

Para que no queden dudas de que el Galaxy A54 5G es el smartphone ideal para acompañarte en cualquier situación, Samsung Newsroom Latinoamérica destaca cuatro razones para tener un Galaxy A54 5G. Compruébalo a continuación.

Nightography: tus fotos con alta calidad incluso en condiciones de iluminación adversas

El Galaxy A54 5G combina las funciones del exclusivo Nightography 1 con la Inteligencia Artificial (AI) 2 para producir imágenes más nítidas y de excelente calidad, independientemente de las condiciones de luz del entorno.

Ya sea tomando un selfie en Modo Retrato en interiores o capturando las luces brillantes en una fiesta de cumpleaños por la noche, el A54 5G mantiene los colores, el brillo junto con las características más llamativas de la escena, tanto con la cámara trasera como con la delantera. Aprovecha la oportunidad de probar el Modo Nocturno para obtener resultados aún más perfectos en condiciones de poca luminosidad.

Batería de larga duración

Es fundamental tener un smartphone que no te decepcione cuando más lo necesitas. Es por eso que, el Samsung Galaxy A54 5G ofrece una batería de 5000 mAh3 para tener control de cualquier actividad, desde la más básica hasta la más intensa.

Para ver secuencias de videos largos en Internet, tomar fotos o grabar con las cámaras del dispositivo, tomar notas o usar funciones como Object Eraser4 en tus fotos, el Galaxy A54 5G maneja toda la demanda con su batería de larga duración. Además, el smartphone es compatible con la recarga super rápida de hasta 25 W 5.

Vídeos estables incluso en movimiento

Grabar videos con las manos en movimiento ahora resulta más fácil gracias a las funciones mejoradas de estabilización de imagen óptica (OIS) y estabilización de imagen de video digital (VDIS) del nuevo Galaxy A54 5G.

Los dos sistemas, cuando entran en acción, te permiten grabar tus momentos favoritos con menos vibraciones, lo que facilita el uso de tu teléfono inteligente para filmar incluso usando una sola mano. Por lo tanto, realiza increíbles combinaciones con este sistema de estabilización, incluyendo el Nightography, asegurándote de obtener los mejores resultados en las grabaciones nocturnas de tus videos.

Las actualizaciones de seguridad y los sistemas operativos están garantizados

El Galaxy A54 5G, así como los lanzamientos más recientes de la marca, pueden ser adquiridos con la seguridad de obtener cuatro actualizaciones del sistema operativo (Android) y cinco años de actualizaciones de seguridad. Con esto tienes certeza de que tu dispositivo estará protegido y actualizado con las últimas versiones del software.

Además de las actualizaciones de seguridad, el Galaxy A54 5G cuenta con la protección avanzada Samsung Knox, que protege los datos personales con seguridad móvil de nivel gubernamental. También está el Private Share 6, que te permite compartir archivos importantes solo con destinatarios seleccionados durante un corto período de tiempo, sin la posibilidad de hacer capturas de pantalla de los archivos.

Precio y disponibilidad

El Galaxy A54 5G está disponible en la tienda online de Samsung. Obtenga más información sobre el Galaxy A54 5G en el sitio web oficial de Samsung y visite Samsung Newsroom Latinoamérica para estar al tanto de todas las novedades sobre la marca.

Vía The Prims Group

Notas:

* Habilitado para tecnología 5G. La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. Consulta con tu operador para conocer la disponibilidad y los detalles. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar según el proveedor de contenido, la conexión del servidor y otros factores. El adaptador de corriente viene con los smartphones Galaxy S23 5G dentro de la caja.

** La afirmación de que Samsung tiene la mayor cartera de Smartphones 5G es comprobada por la encuesta realizada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones – ANATEL, que está disponible en el sitio web: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/certificacao -de -products/mobiles-in-5g.

1 La calidad de la imagen con la función Nightography puede variar según las condiciones de disparo, incluidos varios objetos, condiciones de poca luminosidad, desenfoque u objetos en movimiento.

2 Trabaja las imágenes eliminando objetos/partes seleccionados o sombras y reflejos detectados automáticamente.

3 Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas de acuerdo con el estándar IEC 61960. La capacidad nominal es de 4.905 mAh.

4 Object Eraser puede no ser aplicable según la calidad de la foto o la complejidad del objeto a borrar.

5 El cargador de pared de 25 W se vende por separado; use solo cargadores y cables aprobados por Samsung 5. Para evitar lesiones o daños a su dispositivo, no use baterías, cargadores o cables incompatibles, gastados o dañados. Permite carga súper rápida de hasta 25 W. Para obtener más información sobre su dispositivo, acceda a www.samsung.com.

6 Las funciones de Private Share requieren que tanto el remitente como el destinatario tengan dispositivos móviles Galaxy con Android 9 o posterior y la aplicación Private Share.