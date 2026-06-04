Prompt para ChatGPT: Cómo crear una camiseta de fútbol personalizada con Inteligencia Artificial

Con la llegada del campeonato mundial, la herramienta de inteligencia artificial ayuda a los usuarios a diseñar uniformes únicos basados en sus estilos de vida, hobbies y preferencias.
OpenAI presenta un prompt para diseñar una camiseta de fútbol personalizada con ChatGPT
• A través de una instrucción específica desarrollada por OpenAI, la plataforma genera una identidad completa para un club de fútbol, incluyendo escudo, nombre y lema.
(04/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la llegada del torneo internacional más importante del mundo, la plataforma de inteligencia artificial puede ayudar a las personas a entrar en el espíritu del campeonato de una forma divertida, creativa y totalmente adaptada a cada usuario, permitiendo la creación de una camiseta de fútbol personalizada exclusivamente con base en su propia personalidad. A través de un proceso digital interactivo, la tecnología transforma los rasgos individuales en piezas de diseño conceptual para el entorno deportivo.
Diseño de uniformes a partir de la identidad individual
Con la introducción de un solo prompt en el sistema, es posible solicitar a ChatGPT que diseñe el uniforme tomando como referencia toda la información y preferencias que posee sobre el usuario. De esta manera, el software transforma elementos como el color favorito de la persona, su estilo de vida, sus pasatiempos y sus elecciones cotidianas en un uniforme oficial, el cual incluye una identidad visual propia y detalles simbólicos que representan fielmente quién es el individuo.
Creación de una identidad completa para el club
El resultado final de la interacción con la inteligencia artificial se traduce en una creación recreativa. Además de desarrollar la pieza textil principal, ChatGPT se encarga de estructurar una identidad completa para el club de fútbol ficticio, imaginando y describiendo elementos corporativos clave como el nombre oficial de la escuadra, el escudo institucional, el lema del equipo, el estilo de juego característico sobre la cancha y diversos símbolos complementarios que otorgan una personalidad definida al conjunto deportivo.
La empresa desarrolladora OpenAI preparó y compartió una instrucción específica diseñada con el propósito de inspirar a las personas a generar su propio diseño de indumentaria deportiva de forma individual mediante el uso de la herramienta tecnológica.
Acá el prompt:
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