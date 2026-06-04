Prompt para ChatGPT: Cómo crear una camiseta de fútbol personalizada con Inteligencia Artificial

Acá el prompt:

Prompt: “Crea una camiseta de fútbol exclusiva basada en mi personalidad y estilo de vida. Usa lo que sabes sobre mí para crear un club ficticio completo, con escudo, colores, identidad visual y detalles simbólicos que representen mi esencia. Considera mi apellido para el nombre del equipo [insertar aquí] y mi color favorito [insertar aquí] para transformar esto en un uniforme de fútbol profesional, sofisticado y auténtico”.

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