Culmina con éxito programa de pasantías en Inteligencia Artificial de Wisy

● Con estas pasantías, Wisy busca formar la próxima generación de ingenieros en Inteligencia Artificial.

(18/Dic/2020 – web) Panamá.- Wisy, la empresa de alta tecnología panameña con operaciones en Silicon Valley anunció la culminación del programa de pasantías creado para formar la próxima generación de Ingenieros en AI en conjunto con la aceleración de Google.

Del 21 de septiembre al 18 de diciembre los nueve pasantes, seleccionados entre 120 aspirantes, profundizaron sus conocimientos en AI, adquirieron experiencia en el desarrollo de tecnologías que definen el futuro, formaron parte de una empresa de alta tecnología que crece al ritmo de Silicon Valley y trabajaron de cerca con los ingenieros de Wisy y de Google.

Bajo la conducción de Luca Campana, Gerente de Ingeniería y Ricardo Chen, CTO de Wisy, los pasantes participaron en capacitaciones virtuales para completar asignaciones en la creación de un producto real que resultó en el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial para el reconocimiento de imágenes. Los pasantes, provenientes de 5 países latinoamericanos, fueron asignados al área de ingeniería para colaborar con los expertos de Google y obtener experiencias trabajando con los líderes del mundo.

Recientemente, Wisy culminó el programa de aceleración de Google que impulsa aquellos emprendimientos que hayan sido fundados por mujeres que estén ayudando a resolver algunos de los retos más abarcadores del mundo. El 50% de los fundadores de Wisy son mujeres que impulsan el desarrollo de tecnología para transformar la forma de trabajar, colaborar y servir a las sociedades del futuro.

Min Chen, CEO de Wisy comentó: “En Wisy pensamos que las empresas, independientemente de su tamaño, deben caracterizarse por contribuir con ideas innovadoras que beneficien a todos los sectores productivos de la sociedad. Es por ello que compartimos nuestra experiencia de ser acelerados por Google para formar futuros ingenieros en inteligencia artificial. Estamos seguros que cada uno de nuestros pasantes hará grandes contribuciones en sus campos de trabajo.”

Tras el éxito del programa, los pasantes expresaron sus experiencias y hablaron sobre el impacto que éste ha tenido en el futuro de sus carreras.

Eliana Arjona, Panamá– “Para mí esta pasantía ha sido una experiencia increíble. He aprendido sobre todo el proceso de desarrollo y producción de un producto de inteligencia artificial. Para mí lo más importante ha sido que he aprendido conceptos y técnicas nuevas de IA y he conseguido respuestas a preguntas que no sabía cómo responder. Estoy segura que con estos nuevos conocimientos podré alcanzar metas más altas y estoy más segura del camino en que deseo desarrollar mi carrera profesional.”

Nilton Rojas, Perú – “Participar en Wisy como pasante ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido ya que he estado muy de cerca con un gran equipo de trabajo y con un gran producto de inteligencia artificial, me siento muy feliz de haber participado en este programa en el cual trabajé de cerca con los expertos de Google de Machine Learning y me llevo muchísimas enseñanzas.”

Javier Rodríguez, Panamá – “Para mí ha sido de mucha utilidad participar en esta pasantía. He aprendido sobre metodologías y herramientas de vanguardia en el campo de la Inteligencia Artificial. Los consejos y comentarios de los expertos de Wisy y de Google me han brindado otra perspectiva de cómo es realmente el proceso de análisis del problema y cómo solucionarlo. Todos estos conocimientos me ayudan a abrirme paso en este nuevo e importante campo y poder contribuir al avance tecnológico de nuestro país.”

José Herazo – Panamá – “Participar en esta pasantía ha sido una gran oportunidad para desarrollarme como profesional. He podido adquirir nuevos conocimientos, desarrollar nuevas habilidades, y sobretodo conocer gente súper interesante con las que he crecido como persona.”

Fátima Rangel, Panamá – “Para mí ha sido una experiencia increíble en la cual he aprendido muchísimo; mis conocimientos de Python e inteligencia artificial eran muy básicos puesto que estudio Ingeniería Electromecánica y no algo relacionada a sistemas. Aparte de aprender sobre AI también hemos visto cómo se crea un producto pensando en la inversión, ganancias, necesidades del cliente y de la empresa, lo cual le agrega mucho valor a esta experiencia.”

Gabriela Castillo Areco, Argentina – “Fue una oportunidad increíble trabajar al lado de compañeros generosos y talentosos liderados por Luca que fue paciente y muy pedagogo para extraer lo mejor de nuestras habilidades. Aprendí en un entorno real y exigente las mejores prácticas de un científico de datos. Fueron generosos al permitirnos tener exposición con los profesionales de Google”.

Maria A. Cornejo, Perú – “Personalmente esta pasantía ha sido la puesta en práctica de lo que aprendí en mi carrera de Computer Science en Arequipa-Perú. Mucho de lo que sabía de Inteligencia Artificial en la teoría ahora lo probé desarrollando un producto real. Estoy muy feliz de haber sido parte de una experiencia a la que no hubiera podido acceder de no haber sido 100% remota.”

Daniel Andrade, Colombia – «Ha sido una experiencia de aprendizaje constante no solo por parte del staff de Wisy sino también de mis compañeros de pasantía. En esta pasantía he logrado aplicar a un proyecto real y de alto impacto todos los conocimientos que he adquirido sobre inteligencia artificial y ciencia de datos, lo que ha hecho que avance en gran medida en esta área y en mi vida como profesional.»

Alex Feng – Panamá – “Para mí, participar en el programa ha significado una primera toma de contacto con la inteligencia artificial aplicado a negocio sobre todo en la parte del diseño conceptual y técnico.“

A través de su tecnología, Wisy proporciona datos en tiempo real para que las empresas distribuidoras y fabricantes de productos de consumo masivo puedan optimizar operaciones a través de la inteligencia artificial y el reconocimiento de imágenes. La visión de Wisy es crear soluciones tecnológicas para resolver problemas globales y como resultado de su propuesta de valor, Wisy ha sido reconocido por los programas de innovación más prestigiosos de Silicon Valley tales como Carnegie Mellon VentureBridge, SAP.iO, Plug and Play y Nasdaq Milestone Maker. El equipo de Wisy evalúa las necesidades actuales y futuras de la sociedad y trabaja de cerca con sus clientes para co-innovar, y para crear bienestar social y económico.

Vía Magcomunicadores/Pie de Foto: De izquierda a derecha: Luca Campana, Gerente de Ingeniería de Wisy; Fila superior: Fátima Rangel, María Cornejo y Eliana Arjona; Fila del medio: Gabriela Castillo, Alex Feng y Javier Rodríguez; Fila inferior: Nilton Rojas, Daniel Andrade y José Herazo.