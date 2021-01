Dahua Technology realiza su lanzamiento de productos 2021

(26/Ene/2021 – web) Latam.- Dahua Technology, un líder mundial centrado en soluciones loT inteligentes de vídeo y un proveedor de servicios, realizó su lanzamiento de productos 2021. Interpretando su misión de permitir una sociedad más segura y una vida más inteligente, la compañía publicó las series de WizSense/WizMind, que se enfocan en la transmisión del valor de AI; HDCVI 6.0 Plus que ofrece avance continuo en tecnología over-coax, y Full-color 2.0, que proporciona un excelente rendimiento bajo condiciones extremas de poca luz, llevando innovación hacia un futuro AloT.

El desarrollo tecnológico reciente está impulsando a la industria hacia una era con predominancia de Internet de las Cosas acoplada a Inteligencia Artificial. Sin embargo, las aplicaciones reales y el valor que esas aplicaciones pueden traer a sus usuarios son las verdaderas fuerzas que están impulsando este cambio. Como líder proveedor de productos y soluciones, Dahua Technology, no solo produce las tecnologías, sino también se enfoca en resolver los problemas de los usuarios.

AI (WizSense/WizMind)

La atención global a la inteligencia artificial está creciendo. Marketsandmarkets estima que el tamaño del mercado global de vigilancia por video crecerá de $45.5 billones de dólares en 2020 a $74.6 billones de dólares para el 2025, a un CAGR de 10.4%. Desarrollos relacionados a los avances tecnológicos como la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo han incrementado la necesidad de desarrollar productos innovadores que permitan resolver la crisis de seguridad en todos los niveles. La inteligencia artificial y el aprendizaje profundo están siendo adoptados en varias aplicaciones de usuario, brindando oportunidades al mercado de videovigilancia.

Para mejorar la clasificación y presentar sus productos y soluciones de inteligencia artificial, y entregar de manera precisa el valor de la inteligencia artificial a sus clientes, Dahua Technology publicó la serie WizSense y el proyecto de series WizMind el año pasado. En el 2021, estas dos series seguirán evolucionando, demostrando el poder e innovación que Dahua Technology tiene en el campo de la inteligencia artificial.

Enfocándose en humanos y vehículos, la serie WizSense es una opción ideal para aplicaciones de pequeño y mediano tamaño como villas, tiendas, almacenes y propiedades personales al aire libre como zonas de pesca o huertos. Con presupuestos limitados, los dueños y gerentes de estas propiedades suelen enfrentarse a la falta de características como reconocimiento de humanos y vehículos y búsqueda inteligente de objetivos, entre otros, en sus sistemas de seguridad. Ahora con WizSense, esos dilemas han desaparecido.

Usando SMD 3.0, programación de inteligencia artificial y disuasión activa, la serie de productos y soluciones WizSense proveen funciones inteligentes y poderosas, configuración simple y un amplio rango de productos, haciendo la inteligencia artificial inclusiva para todos. Impulsado por la tecnología de detección inteligente de movimiento (SMD 3.0) mejorada, WizSense provee alarmas precisas para humanos y vehículos con una tasa de filtración de animales mejorada, permitiendo a los usuarios enfocarse en lo que realmente importa. También ofrece cámaras con sirenas y luces de alarma, como también notificaciones en tiempo real en teléfonos para ayudar a los usuarios a identificar intrusos y eliminar potenciales riesgos. Además, también incluye la función de Búsqueda Inteligente de Objetivo que permite a los usuarios buscar objetivos dependiendo del tipo de alarma, mejorando la búsqueda para buscar eficientemente, ahorrando a los usuarios tiempo y costos.

Buscando empoderar con tecnología de inteligencia artificial de punta, la serie WizMind es competitiva dando soluciones inteligentes impulsadas por inteligencia artificial precisas, confiables y comprensivas para una variedad de industrias verticales, incluyendo seguridad de ciudades, tránsito en tren, manejo de tráfico, servicios judiciales, apartamentos, ventas y energía, entre otras. Con presupuestos adecuados, proyectos de estas industrias pueden disfrutar de la conveniencia que brindan las funcionalidades avanzadas de la inteligencia artificial y un alto grado de personalización.

Impulsado por chips de inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje profundo, WizMind incluye características técnicas como metadata de video, reconocimiento facial, protección de datos, seguridad para áreas amplias, parking ilegal, ANPR, visión térmica y monitoreo de objetos, etc. Ofreciendo soluciones comprensivas, WizMind permite reacciones rápidas y precisas en lo que al cliente le importa. Adicional, también incluye funciones de búsqueda más precisas y efectivas usando inteligencia artificial para localizar objetivos, generando información para análisis de negocios. WizMind combina algoritmos de aprendizaje profundo con tecnología de visión térmica para ayudar a los usuarios a conseguir monitoreo de larga distancia en ambientes difíciles, monitoreo de temperatura sin contacto y prevención de incendios.

HDCVI 6.0 Plus

Como una tecnología patentada bien conocida de Dahua Technology, HDCVI continúa evolucionando para proteger las inversiones de los clientes. En 2021, con un continuo aumento en la inclusividad de AI XVR, como también la optimización e innovación de las cámaras frontales, HDCVI 6.0 Plus da un paso más, desarrollando un sistema de vigilancia de video HD coaxial que mantiene sus características de uso fácil, liderando la Evolución AI Over-Coax.

Presentando Real 5MP, Super Adapt y Enhanced AI, las series HDCVI 6.0 Plus son recomendadas para escenarios pequeños y medianos como tiendas, almacenes, calles, etc. Estos escenarios tienen requisitos de alta definición de la imagen y efectiva identificación de los objetivos, pero a menudo enfrentan restricciones presupuestarias. Comercializado primero por Dahua Technology, la cámara Real 5MP proporciona una alta definición de 5MP con una salida de vídeo de 16:9 que es caracterizada por una claridad superior y una calidad de imagen no distorsionada. Super Adapt, otra tecnología innovadora que propuso Dahua Technology y publicó primeramente, permite a la cámara reconocer automáticamente y ajustarse a varios ambientes de monitoreo como los de adentro, afuera y luz intensa, proporcionando un desempeño preferible de imagen. Las funciones de Enhanced AI ofrecen alarmas precisas para tanto humanos como vehículos, además de una búsqueda veloz de objetivos, transformando la post-consulta en la prevención para mejorar la eficiencia de la seguridad.

Full-color 2.0

Como uno de los principales enfoques de la compañía, Full-Color este año entrará en la era 2.0. Full-color 2.0 cuenta con un sistema de producto comprensivo y aplicaciones AI que pueden servir a una base de clientes mayor.

Basado sobre la fuerza tecnológica de Dahua Technology, 4K y tecnologías con zoom, son recién introducidas para que Full-color 2.0 pueda presentar un desempeño alto. Para clientes que tienen un presupuesto adecuado y requieren una calidad alta de imagen, seguramente disfrutarán la experiencia de calidad traída por Full-color 2.0. Para clientes que tienen presupuestos limitados, Full-color 2.0 también proporciona productos con un balance de precio-desempeño. Entretanto, las funcionalidades impulsadas por AI, como Disuasión Activa, Protección de Perímetro y Búsqueda AI son de vital importancia en la disuasión de pre-evento, interferencia durante el evento y el retroceso posterior al evento, reflejando la esencia del slogan de Full-color Colorful View Ever, Dark World Never.

Las series Full-color 2.0 de Dahua pueden ser desplegadas en escenarios con condiciones de poca luz como calles, parques, villas, etc. ya que garantiza un monitoreo a color 24/7. Ayudando a los usuarios a obtener detalles a color de las personas y carros en ambientes oscuros, se aumenta la eficiencia y proporciona conveniencia para colección de evidencias de un evento.

El lanzamiento de 2021 del producto de Dahua Technology, es el resultado combinado de las necesidades del cliente y el desarrollo tecnológico. Comprometida a su misión de permitir una “Sociedad más Segura y una Vida más Inteligente”, Dahua Technology continuará adheriendo sus valores principales centrados en el cliente, y le proporcionará al mercado soluciones de seguridad con inteligencia integrada, sistemas, y servicios para crear valor para las operaciones, manejo corporativo, y consumidores.

*La fecha del lanzamiento del producto puede variar dependiendo del país

Vía Comsmarket