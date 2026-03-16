DataTrust consolida el primer centro de datos TIER III y LEED Silver en El Salvador

DataTrust garantiza continuidad operativa regional con tecnología de Schneider Electric

• Mediante una alianza con Schneider Electric, DataTrust opera con energía renovable y sistemas avanzados de monitoreo para asegurar un 100% de tiempo de actividad.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) San Salvador, El Salvador.- La empresa salvadoreña Aristos Technologies ha marcado un hito en la infraestructura tecnológica regional con la consolidación de DataTrust, el primer centro de datos comercial de El Salvador en obtener la certificación TIER III y el nivel LEED Silver. Esta instalación, ubicada en el Altius Tech Park, acredita una capacidad de mantenimiento sin interrupción de servicios y el cumplimiento de estándares internacionales de sostenibilidad, utilizando energía renovable y sistemas de alta eficiencia para fortalecer la soberanía digital en Centroamérica.

Alianza estratégica y tecnología de vanguardia

La operatividad de DataTrust se fundamenta en la solución Secure Power de Schneider Electric, integrando una arquitectura donde todos los componentes técnicos interactúan bajo un mismo lenguaje. Este proyecto incluyó un acompañamiento técnico exhaustivo y la capacitación de ingenieros locales en centros de experiencia en Estados Unidos. Gracias a esta implementación, la infraestructura ha mantenido un 100% de tiempo de actividad (uptime) desde su apertura, combinando redundancia eléctrica y mecánica con herramientas de monitoreo predictivo.

Gestión inteligente de infraestructura crítica

El éxito operativo de DataTrust se apoya en tres pilares de software de la arquitectura EcoStruxure:

• Building Operation: Centraliza el control de climatización, energía y seguridad, optimizando el consumo en la infraestructura TI.

• Power Monitoring Expert (PME): Identifica alarmas con precisión y reduce el margen de error humano en la toma de decisiones energéticas.

• IT Expert: Supervisa de forma remota y proactiva la salud de las instalaciones 24/7, permitiendo mantenimientos preventivos y diagnósticos en tiempo real.

René Ramos, gerente general de Grupo Aristos, destacó en tercera persona que la precisión de estos sistemas permite detectar fallas, como problemas en enfriadores, y activar líneas de redundancia de inmediato sin afectar la experiencia del cliente. Por su parte, José Alberto Llavot, de Schneider Electric, explicó que esta visibilidad centralizada permite a las organizaciones centroamericanas escalar sus operaciones con confianza y reducir riesgos.

Impacto y proyección regional

DataTrust ofrece una escalabilidad sin precedentes para mercados en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, permitiendo a empresas de sectores como banca y farmacéutica gestionar grandes volúmenes de datos con seguridad. Además de su robustez técnica, el centro cuenta con un diseño antisísmico clase A y opera con plantas fotovoltaicas propias. Con esta base, la división de Aristos Technologies se perfila como un hub tecnológico preparado para las futuras demandas de alta densidad energética e Inteligencia Artificial en la región.

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