Más miedo que los fantasmas: La web es una «casa embrujada» de deepfakes y bots, con pérdidas por $47 mil millones

Escalofriante realidad digital: Los deepfakes y bots superan el 51% del tráfico global de Internet

• La «Dead Internet Theory» parece plausible ante el alarmante crecimiento del fraude digital, que alcanzó los $47 mil millones en pérdidas globales en 2024, impulsado por bots impulsados por IA y falsificaciones digitales.

(28/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.– Este Halloween, las amenazas más escalofriantes no son los fantasmas, sino las cifras que acechan Internet. Los deepfakes, los bots maliciosos y las identidades sintéticas están convirtiendo la red en un espacio de desinformación masiva, spam y fraudes en línea. Ante esta realidad, surge una nueva infraestructura tecnológica para restaurar la confianza y garantizar la humanidad en el mundo digital.

La realidad de la inteligencia artificial (IA) es más aterradora que la ficción, respaldada por datos que alimentan la llamada Dead Internet Theory (la teoría de que gran parte de la web ya no es humana).

Cifras Escalofriantes del Fraude Digital

• Bots Superan a los Humanos: El 51% de todo el tráfico global de Internet proviene ahora de bots, el nivel más alto jamás registrado. De este total, el 37% se clasifica como automatización maliciosa, dedicada al robo de datos y la difusión de estafas.

• Aumento de Deepfakes: El fraude de identidad digital creció un 244% en 2024. Los deepfakes, o falsificaciones digitales impulsadas por IA, representan ya el 40% de todo el fraude biométrico, con un intento de deepfake cada cinco minutos.

• Pérdidas Multimillonarias: Las pérdidas por fraudes y estafas alcanzaron los 47 mil millones de dólares en 2024, afectando a 40 millones de víctimas solo en Estados Unidos.

Además, los bots basados en IA pueden enviar hasta 39.000 solicitudes por minuto a servidores, sobrecargando sitios web de comercio, medios y tecnología, e inflando métricas de tráfico con usuarios «no humanos».

La Solución: Prueba de Humanidad (World ID)

Ante un entorno digital invadido por identidades sintéticas, la capacidad de saber quién es real en línea se ha convertido en el mayor desafío de Internet. World, la red global de humanos reales, ofrece una solución con World ID, una credencial anónima de prueba de humanidad.

World ID verifica que una persona es única y real, y no un bot, sin comprometer su privacidad ni revelar información personal. Esta nueva infraestructura busca restaurar la autenticidad de las interacciones en línea en sectores clave: desde el comercio electrónico y la venta de boletos hasta las redes sociales y los servicios públicos.

“Con la prueba de humanidad, podemos reconstruir la confianza en la economía digital”, dijo Carlos Angel, Gerente General para Panamá y Región Andina de Tools for Humanity. “En una era de engaños impulsados por IA, confirmar que alguien es real no debería comprometer su privacidad. Debería protegerla.”

A medida que la IA se vuelve más autónoma (con el 98% de los expertos pidiendo auditorías de seguridad), la capacidad de verificar la humanidad se convierte en la nueva frontera de la ciberseguridad y la gobernanza digital, asegurando que cada interacción digital comience con la confianza en el ser humano detrás de ella.