Dell Technologies acelera la transformación de la empresa impulsada por la IA generativa

(5/Oct/2023 – web) Panamá.- Dell Technologies (NYSE: DELL) amplía su gama de soluciones de IA generativa de Dell, lo que ayuda a las empresas a transformar su forma de trabajar en cada paso de su transición a la IA generativa.

“Para maximizar las iniciativas de IA y admitir las cargas de trabajo en nubes públicas, entornos en las instalaciones y el borde, las empresas necesitan una base de datos sólida con la infraestructura, el software y los servicios adecuados”, afirmó Jeff Boudreau, director de IA de Dell Technologies. “Eso es lo que estamos creando con nuestros diseños validados expandidos, servicios profesionales, un lago de datos moderno y la gama de soluciones de IA generativa más amplia del mundo”.

Personalización de los modelos de IA generativa para maximizar los datos de propiedad

Dell Validated Design for Generative AI with NVIDIA for Model Customization ofrece modelos previamente entrenados que extraen inteligencia de los datos sin crear modelos desde cero.

Esta solución proporciona mejores prácticas para personalizar y ajustar los modelos de IA generativa en función de los resultados deseados y, a la vez, mantener la información segura y en las instalaciones. Con un diseño escalable para la personalización, las organizaciones disponen ahora de múltiples formas de adaptar los modelos de IA generativa para realizar tareas específicas con sus datos de propiedad. Su diseño modular y flexible admite una amplia variedad de requisitos computacionales y casos de uso, que abarcan la difusión en el entrenamiento, el aprendizaje por transferencia y el ajuste de solicitudes.

Los modelos de Dell Validated Designs for Generative AI ahora admiten tanto la inferencia como el ajuste de modelos, lo que permite a los usuarios implementar con mayor rapidez modelos de IA generativa con una infraestructura comprobada que incluye Dell PowerEdge XE9680, el servidor de IA de mayor rendimiento del sector1, o Dell PowerEdge XE8640, con la opción de elegir GPU NVIDIA® Tensor Core y el software NVIDIA AI Enterprise, que ofrece marcos de trabajo, modelos previamente entrenados y herramientas de desarrollo, como el marco NVIDIA NeMo™, además de software Dell. Mediante la combinación de poder de procesamiento y opciones de almacenamiento, como Dell PowerScale y Dell ObjectScale, los clientes pueden proporcionar a los modelos múltiples tipos de datos de almacenamiento con el diseño validado. La infraestructura también está disponible como suscripción a través de Dell APEX.

“Estamos implementando servidores Dell PowerEdge XE9680 con GPU NVIDIA H100 Tensor Core en el clúster de computación de alto rendimiento de Princeton para modelos de lenguaje de gran tamaño a fin de impulsar nuevos niveles de descubrimiento”, afirmó Sanjeev Arora, profesor de informática Charles C. Fitzmorris de Princeton. “Este sistema ofrece a los investigadores de ciencias naturales, ingeniería, ciencias sociales y humanidades la oportunidad de aplicar potentes modelos de IA a su trabajo en ámbitos como la visualización, el modelado y la computación cuántica”.

Preparación de los datos, las personas y los procesos para la IA generativa

Dell está aplicando sus procesos y su experiencia para ayudar a los clientes a generar mejores resultados empresariales de manera más rápida con funcionalidades expandidas de servicios profesionales de IA generativa:

• Los servicios de preparación de datos proporcionan a los clientes un conjunto de datos limpio, preciso y con el formato adecuado, lo que permite que los proyectos de IA avancen sin problemas, a la vez que se simplifica la integración de datos y se logran resultados de datos de calidad.

• Los servicios de implementación de Dell establecen una plataforma operativa de IA generativa para la inferencia y la personalización de modelos, lo cual mejora el tiempo de creación de valor. Si se combinan con los servicios gestionados de Dell, Dell puede administrar toda la solución de IA generativa basada en NVIDIA. De este modo, se mejora la eficiencia operativa y los clientes pueden centrarse en desarrollar sus casos de uso de IA generativa de propiedad.

• Los servicios educativos ayudan a los clientes a adquirir las habilidades críticas necesarias para eliminar la brecha de funcionalidades en IA generativa.

“Nuestro reciente estudio sobre el uso de la IA generativa en las organizaciones dejó claro que están decididas a utilizar sus propios datos para personalizar los modelos básicos clave, pero también que necesitan ayuda para preparar sus datos para dicho trabajo”, afirmó Bob O’Donnell, presidente y director de análisis de TECHnalysis Research. “Las últimas soluciones y asociaciones de IA generativa de Dell ofrecen un amplio conjunto de funcionalidades que ayudan a las empresas a capitalizar este potencial, ya que cubren las brechas de conocimientos y garantizan que los datos generen resultados empresariales perceptibles e eficaces”.

Modernización de la infraestructura de datos para la IA y el análisis

Dell y Starburst están fortaleciendo su relación para ayudar a los clientes a acelerar las iniciativas de IA y análisis. El resultado será una solución de lago de datos moderna y abierta.

La solución integrará el software de análisis de Starburst con la plataforma de computación Dell PowerEdge, en combinación con el almacenamiento líder del sector de Dell2, para ayudar a los clientes a extraer información valiosa de los datos, donde sea que se encuentren. Dado que se basará en los principios de software abierto, los clientes obtendrán un acceso fácil y seguro a datos de múltiples nubes para obtener el máximo valor de las implementaciones y los flujos de trabajo de análisis y basados en la IA.

“Nuestros clientes han dejado en claro que necesitan una plataforma de datos sólida para acceder a los datos distribuidos en entornos de múltiples nubes a fin de impulsar y poner en marcha las iniciativas de IA”, dijo Justin Borgman, director ejecutivo de Starburst. “Por medio de la integración de nuestras funcionalidades de análisis profundo con la infraestructura líder y los servicios empresariales globales de Dell, podemos ofrecer una solución de lago de datos abierta y de múltiples nubes que permita poner los datos a disposición de los flujos de trabajo de IA en cualquier lugar de manera rápida y sencilla”.

Disponibilidad

• Dell Validated Design for Generative AI: Model Customization estará disponible desde fines de octubre en todo el mundo mediante los canales tradicionales y Dell APEX.

• Los servicios profesionales de Dell para la IA generativa estarán disponibles en ciertos países a partir de fines de octubre.

• Está previsto que la solución de lago de datos moderna y abierta de Dell con Starburst esté disponible en todo el mundo en el primer semestre de 2024.

Para más información, visite: Dell Technologies

Vía CCConsultores

Referencias:

1 Información basada en un análisis de Dell del 17 de mayo de 2023 sobre los resultados de rendimiento disponibles públicamente y las especificaciones de servidores de OEM comparables.

2 IDC WW Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, segundo trimestre de 2023, septiembre de 2023. Dell logró el primer puesto en ingresos de proveedores en el segundo trimestre de 2023.