Dell Technologies ayuda a los proveedores de servicio de telecomunicaciones

A transformarse para captar las oportunidades en el Edge

(14/Jun/2021 – web) Panamá.- Basándose en su amplia experiencia ayudando a las empresas a transformarse digitalmente, Dell Technologies (NYSE:DELL) está anclando el ecosistema de telecomunicaciones abierto y nativo de la nube -con infraestructura y soluciones, partners de la industria y un nuevo laboratorio de innovación- para situar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones en la vía rápida para la innovación y el crecimiento de los ingresos.

A medida que las organizaciones de todos los sectores buscan impulsar un nuevo valor con las tecnologías de Edge, IDC predice que el número de nuevos procesos operativos desplegados en la infraestructura de Edge crecerá de menos del <20% en la actualidad, a más del >90% en 2024¹. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones están tratando de transformar sus negocios y redes para apoyar este enorme crecimiento y beneficiarse de las oportunidades de Edge que se avecinan.

«Las empresas de telecomunicaciones necesitan formas de mitigar el riesgo y las complejidades asociadas a la evolución de su infraestructura de red», dijo Dennis Hoffman, Vicepresidente Senior y Gerente General de la Telecom Systems Business (TSB) en Dell Technologies. «Un enfoque abierto y nativo de la nube es la respuesta para capturar rápidamente esta oportunidad única en la vida, y pasar de la “moda” del 5G a la realidad de una red de próxima generación resiliente que creará más oportunidades para los operadores, las industrias de todo tipo y las comunidades de todo el mundo».

Dell Technologies está creando soluciones y servicios de software abierto diseñados para los requisitos específicos del sector de las telecomunicaciones. Al colaborar con Dell, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden utilizar estas nuevas soluciones para adoptar los estándares de la industria definidos por software, simplificar la integración y la gestión de datos en el Edge y aprovechar nuevas oportunidades de ingresos.

“Los operadores de red están realizando inversiones fundamentales para actualizar sus redes para 5G y reconsiderando sus sistemas heredados”, expresó Daryl Schoolar, Director de Práctica en Omdia. “A medida que las redes de comunicación se desagregan, se está formando un ecosistema abierto de proveedores de hardware y software para respaldar esta transformación. Los proveedores de servicios de telecomunicaciones necesitan partners estratégicos para ayudar a organizar el ecosistema, proporcionar soluciones validadas y asumir la responsabilidad de la implementación y los resultados operativos. Con su experiencia en la transformación digital, las infraestructuras de TI, los servicios y la red global de partners, vemos que Dell realiza inversiones significativas para respaldar a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a medida que construyen redes modernas de comunicaciones móviles”.

Modernización a una red abierta y nativa en la nube

A medida que las redes de telecomunicaciones se desagregan y avanzan hacia una infraestructura y aplicaciones eficaces en el Edge, la cantidad de componentes para implementar y administrar en diversas ubicaciones geográficas crece de manera exponencial. Dell Technologies está lanzando una base de infraestructura de red nativa en la nube con una plataforma completa de soluciones de software y servidores escalables de nivel de operador, para simplificar y acelerar este viaje de transformación. En la actualidad, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden utilizar arquitecturas de referencia que han sido previamente validadas por Dell Technologies para implementar soluciones de telecomunicaciones de plataformas completas de partners, incluyendo VMware y Red Hat, con hardware, software y servicios optimizados de Dell.

Con el Proyecto Metalweaver, Dell Technologies está llevando esta base de infraestructura nativa de la nube más allá, para apoyar la necesidad de escalar a través de amplias geografías.

Dell Technologies también está presentando nuevas arquitecturas de referencia para abarcar los ambientes de telecomunicaciones en el Edge, el Core y el Open-RAN. Las arquitecturas de referencia ofrecen orientación, opciones de despliegue y recomendaciones operativas para casos de uso específicos con el fin de ayudar a los proveedores de servicios de comunicaciones a desplegar rápida y eficientemente las aplicaciones y los servicios que demandan las empresas. A través de las soluciones de pago flexibles de Dell Financial Services, los proveedores de servicios de telecomunicaciones pueden elegir soluciones de pago flexibles para los productos y servicios que necesitan para transformar o construir sus redes².

Sobre la base de las soluciones de infraestructura de Dell Technologies con VMware Telco Cloud Platform y Red Hat OpenShift, los proveedores de servicios de telecomunicaciones podrán desplegar inicialmente con:

• Soluciones de software para el Core con Affirmed Networks.

• Soluciones de Redes Privadas con CommScope RUCKUS.

• Soluciones de procesamiento en el Edge de múltiple acceso (MEC) con Intel Smart Edge

• Dell Technologies colabora con Mavenir en el desarrollo de software 5G Open-RAN con servidores rugerizados Dell EMC PowerEdge XR11.

• Soluciones de software para el Core con Nokia.

«En Nokia nos entusiasma de ver a Dell Technologies dar este importante paso para ampliar su ecosistema. El 5G y la digitalización de las industrias requieren precisamente un enfoque de este tipo, y esperamos continuar el esfuerzo conjunto para crear opciones más abiertas que puedan utilizarse con la tecnología en el Core de la red 5G líder de Nokia a fin de ofrecer mejores resultados para nuestros clientes”, dijo Ron Haberman, Director de Tecnología, Servicios de Nube y Red en Nokia.

Nuevo laboratorio de telecomunicaciones para impulsar la innovación en 5G y aprovechar oportunidades de ingresos en el Edge

Dell Technologies presenta su Laboratorio de Ecosistemas de Telecomunicaciones Abiertas para crear un lugar donde pueda trabajar con sus partners y clientes para explorar y colaborar en futuras tecnologías y aplicaciones de telecomunicaciones. Alojado en la sede de la empresa en Round Rock (Texas), el ambiente de pruebas en el operador ofrece a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la posibilidad de reflejar las ubicaciones de los clientes y probar soluciones y servicios de múltiples proveedores en el mundo real.

Vía CCCONSULTORESPMA

Referencias

1 IDC FutureScape, “Worldwide IT Industry 2021 Predictions,” October 2020.

2 Payment solutions provided to qualified commercial customers by Dell Financial Services (DFS) or through Dell Technologies group companies and/or through Dell’s authorized business partners (together with DFS “Dell”). Offers may not be available or may vary by country. Offers may be changed without notice and are subject to product availability, eligibility, credit approval and execution of documentation provided by and acceptable to Dell or Dell’s authorized business partners. In Spain, services are provided by Dell Bank International d.a.c branch in Spain and in remainder of the EU by Dell Bank International d.a.c, trading as Dell Financial Services which is regulated by the Central Bank of Ireland.