El rol de los CISOs ante el desafío de la resiliencia en 2026

El aumento de riesgos impulsados por la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas obligan a los líderes de seguridad a evolucionar hacia una gestión centrada en la resiliencia del negocio.
Cinco estrategias para los CISOs en la era de la resiliencia y la IA
• Un nuevo informe destaca cómo los CISOs deben adaptar sus estrategias de gobernanza para contener fallas en sistemas automatizados que operan a velocidad de máquina.
(05/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El año 2026 se perfila como un periodo de transformación crítica para los CISOs, quienes enfrentan una superficie de ataque que se expande con mayor rapidez que la capacidad de adaptación de los modelos de seguridad tradicionales. Según el informe “Las predicciones de los CISO para 2026” publicado por Fortinet, factores como la adopción masiva de la inteligencia artificial (IA), las tensiones geopolíticas y la profesionalización del cibercrimen están obligando a redefinir los conceptos de gobernanza y continuidad del negocio.
Carl Windsor, CISO de Fortinet, señala que el 72% de las organizaciones reportó un incremento en ciberriesgos durante el último año. En este contexto, el riesgo se ve potenciado por sistemas de IA que toman decisiones de forma autónoma, lo que convierte a la resiliencia en el principio organizador fundamental para las empresas modernas.
La evolución del CISO a director de resiliencia
La integración de la IA en procesos críticos como cadenas de suministro, controles financieros y atención al cliente ha provocado que el límite entre el riesgo tecnológico y el de negocio desaparezca. Windsor explica en su análisis que los CISOs ya no solo aseguran sistemas, sino que ahora son responsables de que los procesos impulsados por IA sean confiables y recuperables bajo situaciones de estrés.
Esta transición refleja una realidad donde las fallas en entornos automatizados se propagan con mayor velocidad. Por ello, el éxito de la gestión se medirá por la capacidad de absorber y contener interrupciones en componentes que involucren modelos comprometidos o datos manipulados.
Impacto de la gobernanza global y Davos
Las discusiones en el Foro Económico Mundial han elevado la IA a una categoría de riesgo de gobernanza con implicaciones en la estabilidad económica global. Fortinet participó en estos encuentros para abordar la responsabilidad compartida entre el sector público y privado. Para los CISOs, este cambio significa un acceso directo al liderazgo ejecutivo, ya que las juntas directivas reconocen que los riesgos de la IA impactan directamente en la reputación corporativa y la exposición regulatoria.
Estrategias clave para el horizonte 2026
Para afrontar este panorama, el autor propone cinco pilares estratégicos:
• Continuidad de negocio: Redefinir el mínimo viable de negocio identificando qué sistemas de IA son indispensables y estableciendo protocolos para pausar decisiones automatizadas durante incidentes.
• Gestión de alto riesgo: Tratar a la IA como una capacidad crítica que requiere supervisión explícita sobre el entrenamiento de datos y el comportamiento de agentes autónomos.
• Controles de identidad: Reforzar la verificación para humanos, máquinas y agentes de IA, considerando que las identidades no humanas ya superan a los usuarios en muchas organizaciones.
• Colaboración transversal: Alinear a los equipos de seguridad, ciencia de datos, legal y riesgo para responder de manera coordinada ante la complejidad de los flujos de trabajo automatizados.
• Adaptabilidad continua: Asumir una mentalidad de disrupción acelerada que priorice las pruebas constantes y la retroalimentación rápida frente a las amenazas que evolucionan globalmente.
El rol de los CISOs en 2026 será trascendental, favoreciendo a aquellos líderes que preparen a sus organizaciones para operar de manera segura y transparente, incluso cuando los sistemas automatizados fallen.
