¿Por qué los panameños desconfían al comprar en línea? El riesgo al fraude frena al consumidor

La confianza supera al precio: clave del futuro del e-commerce en Panamá, revela encuesta de World

• La encuesta confirmó que dos de cada diez panameños han sido víctimas de fraude digital, lo que ha llevado al consumidor a preferir perder una oferta antes que arriesgar su seguridad en la red.

(01/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El consumidor panameño ha emergido como uno de los actores más entusiastas, pero a la vez más cautelosos, del comercio electrónico en América Latina. Una nueva encuesta realizada por la firma World, que analizó las respuestas de más de 31,400 personas en 10 países —incluyendo a más de 300 panameños—, ha puesto de relieve que la desconfianza compras en línea Panamá se ha convertido en el elemento esencial que define las decisiones de compra.

El estudio subraya que la temporada de ofertas sigue siendo un terreno fértil para el fraude digital. En Panamá, casi el 20% de los encuestados ha sido víctima de una estafa digital, una exposición que, aunque por debajo del promedio regional, ha elevado la alerta del consumidor.

El Abandono del Carrito por Miedo

El verdadero impacto de esta crisis de confianza se manifiesta en el comportamiento de compra. Más del 50% de los panameños encuestados admitió haber abandonado una compra en línea por temor a un fraude o por sospecha de la participación de bots.

Este fenómeno refuerza la idea de que los panameños valoran la confianza por encima del precio: prefieren perder una oferta atractiva antes que arriesgarse a una estafa. La desconfianza tiene múltiples caras, ya que tres de cada cuatro panameños sospechan que las reseñas en plataformas en línea podrían no ser auténticas, y un 28% consulta activamente el perfil del vendedor para determinar la legitimidad de una oferta.

Carlos Angel, Gerente General para Panamá y Región Andina en Tools for Humanity, comentó sobre esta tendencia: “Hoy, además de las ofertas, la confianza es lo que realmente define una buena experiencia digital. Los consumidores quieren igualdad, y eso empieza por saber quién o qué hay al otro lado de la transacción”.

La Prueba de Humanidad (PoH) como Solución

A pesar de la cautela, el consumidor panameño está dispuesto a restaurar la confianza digital. Un 89% de los encuestados afirma que adoptaría tecnologías de prueba de humanidad (PoH, por sus siglas en inglés) si estas garantizaran una experiencia más justa, con menos fraudes y reseñas reales.

Las medidas de seguridad tradicionales como contraseñas o CAPTCHAs a menudo son insuficientes para detener a los bots. La tecnología PoH, en contraste, ofrece una nueva base de confianza al garantizar que solo humanos únicos participen en promociones, reseñas e interacciones, reduciendo el fraude y el uso indebido de automatizaciones.

En este contexto, surge World ID, una credencial digital desarrollada por World que permite a una persona demostrar que es un humano único sin revelar su identidad. La tecnología funciona de manera descentralizada, preservando la privacidad al utilizar un código matemático para confirmar la autenticidad, sin compartir datos personales con plataformas o empresas.

La encuesta confirma que el futuro del e-commerce en Panamá no estará definido únicamente por el precio, sino por la credibilidad y la transparencia, consolidando al comprador panameño como un actor clave en la transformación hacia una nueva economía digital basada en la confianza.

