Desconocimiento digital pone en riesgo a empresas latinoamericanas, según estudio de Kaspersky

Seguridad digital empresarial: 4 de cada 10 latinos no conocen las políticas vigentes

(4/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Un reciente informe presentado por Kaspersky en colaboración con Corpa revela que casi el 40% de los trabajadores latinoamericanos desconocen las políticas de seguridad digital de sus empresas. Este vacío informativo incrementa significativamente la vulnerabilidad ante ciberataques y compromete la integridad de redes corporativas en toda la región.

Peligros silenciosos dentro del entorno laboral

El estudio destaca que el 17% de los empleados no sabe si su empresa posee alguna norma de seguridad digital y otro 21% conoce de su existencia, pero ignora su contenido. Como resultado, cuatro de cada diez trabajadores no tienen claridad sobre cómo contribuir a la protección tecnológica del lugar donde laboran. Además, el 8% de las organizaciones simplemente no cuenta con políticas en esta materia, exponiéndose peligrosamente a incidentes cibernéticos.

El impacto va más allá de la organización. El 27% de los encuestados admite utilizar computadores personales para trabajar, y una alta proporción ejecuta actividades personales —como acceder a redes sociales, realizar compras o consultar servicios bancarios— desde dispositivos corporativos. Estas acciones, junto con el uso frecuente de redes Wi-Fi públicas, intensifican los riesgos de filtración de datos confidenciales.

Errores críticos que comprometen la seguridad

Entre los comportamientos identificados como especialmente peligrosos están:

• Descargar software sin autorización previa (15%)

• Acceder a sitios pornográficos desde equipos corporativos (11%)

• Hacer clic en enlaces de promociones sin verificar su autenticidad (14%)

Estas conductas están asociadas a vulnerabilidades que los ciberdelincuentes explotan a través de métodos como el phishing, uno de los vectores de ataque más frecuentes según el reporte de Kaspersky.

Recomendaciones para blindar la seguridad corporativa

La empresa sugiere implementar medidas estratégicas para mitigar riesgos:

1. Capacitación constante a empleados, utilizando plataformas personalizadas.

2. Políticas robustas con tecnologías automatizadas que limiten la dependencia humana.

3. Autenticación de dos factores y uso de VPN corporativa.

4. Simulacros de phishing para evaluar y reforzar el nivel de conciencia del personal.

5. Soluciones de seguridad actualizadas y confiables.

6. Liderazgo activo por parte de los directivos para fomentar una cultura de protección.

Una realidad que exige acción inmediata

Claudio Martinelli, director general para América Latina en Kaspersky, advierte que “ningún sistema puede protegerse si las personas dejan las puertas abiertas”. El llamado es claro: educar, equipar y empoderar a los colaboradores para que la seguridad digital sea un compromiso colectivo.