Descubre cómo calibrar el monitor de tu PC para una experiencia gaming óptima

(9/Jul/2022 – web) Panamá.- Si has estado jugando en el monitor de tu PC durante un largo período de tiempo, es posible que hayas notado problemas con las imágenes que aparecen con un brillo excesivo, problemas generales con el rendimiento, trazado de rayos, recorte y otros tipos de problemas gráficos. Aunque esto no sorprenderá a los jugadores de PC más experimentados, no es suficiente simplemente comprar un monitor con tecnología premium como HDR (alto rango dinámico) o video 4K UHD (ultra alta definición).

Acer, un líder del segmento, explica que para aprovechar al máximo el monitor de tu PC, debes calibrarlo adecuadamente para que funcione bien con el sistema operativo de tu elección y tu laptop o desktop. Sin duda existe la opción de calibrar el monitor profesionalmente, pero ¿por qué gastar el dinero cuando puedes hacerlo tú mismo con relativa facilidad? Con un poco de conocimiento y la voluntad de arremangarse, puedes calibrar rápidamente el monitor de tu PC para crear una experiencia de juego óptima, sin importar qué tipo de monitor uses. Reglas generales al calibrar el monitor de tu PC gaming Cuando se trata de configurar correctamente el monitor de una PC para crear el mejor rendimiento de juego, existen varios consejos que puedes aplicar universalmente, independientemente del modelo o fabricante de tu dispositivo. De la mano de Acer te explicamos algunos: Iluminación: antes de comenzar el proceso de calibración, debes asegurarte de que cualquier habitación en la que estés trabajando esté equipada con una iluminación ambiental moderada. Si bien puedes optar por un apagón total si tienes la opción disponible, no es necesario que la habitación esté completamente a oscuras para fines de calibración. No debes tener luces directas sobre tu cabeza o cerca, creando tintes de color o reflejos nítidos en el monitor. Calentamiento: Antes de comenzar el proceso de calibración, debes haber encendido el monitor durante al menos media hora. Tómate el tiempo y deja que tu monitor funcione en su estado normal de funcionamiento y alcance la temperatura de funcionamiento estándar, eso ayudará a garantizar que la calibración sea lo más exitosa posible. Comienza desde la configuración predeterminada: antes de comenzar, es fundamental que la resolución se establezca en la resolución de pantalla predeterminada (o nativa). No hacerlo puede obstaculizar significativamente tus esfuerzos para crear una experiencia de juego óptima porque, si comienzas con una línea de base inexacta, cada cambio que realices se basará en el estado desde el que comenzaste a calibrar por primera vez, así que asegúrate de tenerlo en cuenta. Aprende los controles: lo último que deseas es iniciar el proceso de calibración y luego darte cuenta de que no sabes dónde se encuentran los controles de visualización del monitor o cómo se supone que funcionan correctamente. La ubicación de estos controles puede variar ampliamente entre los diferentes modelos de monitor de PC y pueden encontrarse dentro del panel de control del sistema operativo, en el teclado o en el monitor real. Al tomarse el tiempo para familiarizarte con tu monitor y ajustar su configuración manualmente, puedes ahorrarte mucho tiempo y frustraciones. Cómo calibrar el monitor de tu PC en Windows 11 Usando el último sistema operativo de Microsoft, Windows 11, el ajuste del monitor se puede lograr desde el nuevo menú de inicio, ingresando a Calibración de color en la barra de búsqueda; luego selecciona Calibrar color de pantalla. Luego, desde la herramienta de calibración, sigue las instrucciones para elegir la configuración de pantalla, contraste, balance de color, gamma y brillo. Usa las imágenes de muestra provistas para ajustar la pantalla según sea necesario. Después de que el asistente de calibración haya finalizado, debes restablecer tu monitor a la configuración de calibración anterior si no te gustan los resultados o seleccionar Calibración actual si es así. La nueva configuración de calibración se guardará como un archivo de calibración de color, también conocido como archivo .ics. Una vez que hayas finalizado la configuración, puedes acceder fácilmente a la aplicación de configuración de gestión de color y notarás un nuevo perfil ICC (International Color Consortium) que refleja tu nueva configuración de calibración. Cómo calibrar el monitor de su PC en MacOS Con la última versión del sistema operativo de Apple, MacOS, puedes ajustar tu monitor ubicando el Asistente del calibrador de pantalla en la pestaña Pantallas en la sección de color de las preferencias del sistema, o ingresando «calibrar» en la aplicación Spotlight para acceder directamente a la configuración. Sigue al asistente de instrucciones proporcionado por MacOS, que te guiará a través del proceso de calibración. Una vez que hayas encontrado y abierto la utilidad de software, las calibraciones ajustables incluyen: • Nombre: elije un nombre de perfil notable o fácil de memorizar para encontrarlo fácilmente en el futuro. • Acceso de administrador: esta puede ser una característica útil si estás especialmente interesado en evitar que otros cambien su perfil de color. • Punto blanco: establece la configuración del punto blanco en D50 o D65 para evitar problemas con el tinte y otros problemas gráficos. • Ajustes de color: dependiendo de si tu pantalla contiene tecnología Apple nativa, el programa puede ofrecer opciones basadas en las opciones de color disponibles o ignorar este proceso por completo. Después de crear el nuevo perfil de color de pantalla, puedes hacer ajustes seleccionando tu nuevo perfil y haciendo clic en Abrir perfil. Se abrirá una nueva ventana que contiene todas las etiquetas asociadas con el perfil de color y sus descripciones. Al seleccionar cada etiqueta, se revelará información sobre ella, ya sea que controle factores de color matizados para su monitor o datos básicos sobre colores. Los propietarios de monitores nativos de Apple pueden buscar la etiqueta de información nativa de Apple Display. Sin embargo, los ajustes deben dejarse en manos de usuarios experimentados con las habilidades necesarias para realizar ajustes precisos en la pantalla del monitor de tu PC. Los sencillos ajustes descritos anteriormente mejorarán significativamente tu experiencia visual. Al tomarse el tiempo para ajustar la configuración de tu monitor, llevarás tu juego de PC al siguiente nivel. Vía The Prism Group