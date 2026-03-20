Desafíos en el Día del Backup: Solo el 51% de las empresas logra restaurar sus servidores

Día del Backup resalta la brecha entre la protección de datos y la recuperación efectiva

• Un informe global revela que el 89% de los ataques de ransomware tienen como objetivo los repositorios de respaldo, desafiando las estrategias actuales de continuidad operativa.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco del Día del Backup, las organizaciones a nivel global enfrentan el reto crítico de garantizar la recuperación real de su información ante incidentes como el ransomware y fallas operativas. La creciente dependencia de los activos digitales ha transformado la restauración de datos en un factor estratégico indispensable para la continuidad del negocio, superando la visión tradicional de simple almacenamiento.

La brecha entre el respaldo y la restauración

De acuerdo con datos del Ransomware Trends Report 2025 de Veeam, el 89% de las organizaciones sufrió ataques directos contra sus repositorios de respaldo. Esta tendencia demuestra que los sistemas de protección se han convertido en un foco primario para los ciberdelincuentes. A pesar de las inversiones, el reporte destaca que solo el 51% de las empresas logró recuperar la mayoría de sus servidores tras un incidente, evidenciando una debilidad en la ejecución de las estrategias de restauración.

Javier Castrillón, gerente regional de ventas de Veeam para América Latina, señaló que la verdadera resiliencia no se debe medir por la cantidad de copias guardadas, sino por la agilidad para retomar las operaciones dentro de los tiempos que el mercado y el negocio exigen.

Limitaciones en la continuidad operativa

La complejidad de los entornos híbridos actuales provoca que los incidentes tecnológicos impacten de forma directa en los procesos críticos. Según el estudio mencionado, menos del 10% de las organizaciones consiguió recuperar más del 90% de sus servidores en los tiempos esperados. Esta situación confirma que muchas compañías solo detectan las fallas en sus protocolos de seguridad cuando enfrentan una crisis en tiempo real.

Castrillón añadió que, aunque el 94% de las empresas ha incrementado sus presupuestos destinados a la resiliencia, persisten brechas importantes. Muchas organizaciones descubren limitaciones en la integridad de sus datos o en la velocidad de respuesta únicamente al momento de sufrir un ataque.

Recomendaciones para la resiliencia empresarial

Ante este panorama, el Día del Backup se presenta como la oportunidad ideal para evaluar la preparación real frente a interrupciones. Se recomienda a las empresas ejecutar acciones clave como:

• Validar periódicamente los tiempos reales de recuperación de los sistemas.

• Asegurar la protección de los repositorios frente a ataques dirigidos específicamente a los respaldos.

• Garantizar que los sistemas críticos se restauren bajo los objetivos de continuidad del negocio.

• Evaluar la capacidad de recuperación integral más allá de la simple existencia de las copias.

La transición de la protección de datos hacia una resiliencia empresarial completa es hoy una prioridad en la gestión de riesgos, donde la rapidez y la confianza en la restauración determinan la estabilidad a largo plazo.

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