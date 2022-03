Día Mundial del sueño 2022: Conoce a fondo cómo dormir mejor

Cuando dormimos, estamos conservando la energía de nuestro cuerpo para reducir nuestra necesidad calórica al pasar parte de nuestro día con un metabolismo más bajo. Según PubMed Central, ocho horas de sueño podrían ahorrar un 35% de energía en comparación con estar desvelados. En ese caso, nuestra dieta es más fácil de controlar si dormimos lo suficiente y evitamos ingerir demasiadas calorías. También está la teoría de la plasticidad cerebral, que afirma que el sueño permite a nuestro cuerpo reorganizar nuestras neuronas y células nerviosas.

El sistema linfático de nuestro cerebro limpia los residuos de nuestro sistema nervioso central para eliminar las toxinas creadas durante el día. Por eso nos sentimos renovados después de una buena noche de sueño y nuestra salud mental tiende a ser mejor con unas buenas horas de sueño de buena calidad.

Sin embargo, debido al acelerado y caótico entorno al que nos enfrentamos día con día, la calidad y la duración del sueño puede no ser la mejor. Por ejemplo, si trabajas diferentes turnos, puede que tu horario de sueño no sea el mismo todos los días y que te resulte difícil conciliar el sueño debido a que tu cuerpo no puede adaptarse. En segundo lugar, la mayoría de la gente no tiene el equipo necesario para evaluar la calidad de su sueño, por lo que no hay manera de saber si hay un problema potencial. Dado que hoy es el Día Mundial del Sueño, es un buen momento para comprender la importancia del sueño y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para mejorarlo, lo que significará una mejor salud física y mental.

Entender e identificar los problemas para dormir

El monitoreo del sueño es mucho más fácil hoy en día en comparación con años anteriores. En las películas, a menudo vemos a los médicos colocar varios sensores a un paciente para controlar la calidad del sueño, pero con los avances de la tecnología solo es necesario llevar un pequeño smartwatch. Los wearables de Huawei, representados por el HUAWEI WATCH GT 3, pueden utilizar el avance de esta tecnología para monitorear el estado del sueño de forma más conveniente, y ayudar a los usuarios a entender mejor su propio estado del sueño, identificar los problemas y buscar ayuda con instituciones médicas profesionales y especializadas.

El HUAWEI WATCH GT 3 está equipado con la tecnología de monitoreo del sueño HUAWEI TruSleep™ 2.0. Esta tecnología ha sido investigada, desarrollada y optimizada durante cuatro años, y es actualmente la tecnología líder del sector basada en la luz infrarroja para monitorear el sueño.

Cuando se trata de la calidad del sueño, es importante empezar por los procesos que intervienen en él. El proceso normal del sueño consta de dos períodos distintos: «Movimiento Ocular Rápido» (REM) y «Movimiento Ocular No Rápido» (NREM). El periodo de sueño no REM se divide a su vez en tres etapas, conocidas como N1, N2 y N3. La primera y segunda etapas del sueño no REM se consideran «sueño ligero», mientras que la tercera etapa se conoce como «sueño profundo». El sueño REM se suele denominar «sueño vívido», ya que es durante esta fase cuando solemos experimentar sueños. Cada una de estas fases (sueño ligero, sueño profundo y sueño vívido) tiene una función diferente, pero todas ellas son indispensables.

El HUAWEI WATCH GT 3 puede realizar el monitoreo de las etapas del sueño, la monitorización de la frecuencia cardiaca en tiempo real y la evaluación de la calidad del sueño sin perturbar en ningún momento el sueño del usuario. También puede detectar automáticamente la duración del sueño del usuario y presentar la estructura completa de las fases del sueño y las siestas (incluyendo el sueño ligero, el sueño profundo, el REM y el momento en el que se despierta); identificar con precisión seis problemas típicos del sueño, como la dificultad para conciliar el sueño, el sueño ligero, el despertar fácil por la noche, despertar temprano, los sueños múltiples, el sueño irregular; y proporcionar cientos de sugerencias y servicios personalizados para mejorar la calidad del sueño del usuario con datos científicos.

Una preocupación constante sobre el monitoreo del sueño es que muchos smartwatches requieren ser recargados constantemente, ya que su batería solo dura uno o dos días, y el momento más conveniente para cargarlo es por la noche. Sin embargo, si no podemos usar el smartwatch todas las noches, los datos podrían ser menos precisos, y el patrón de sueño no estará completo. El HUAWEI WATCH GT 3 de 46mm ofrece una autonomía de 14 días, mientras que el HUAWEI WATCH GT 3 de 42mm ofrece una duración de la batería de 7 días en uso típico, lo que permite aprovechar el monitoreo preciso del sueño sin preocupaciones.

Mejora tu sueño y alivia el estrés con el HUAWEI WATCH GT 3

Una vez obtenida la información sobre la calidad de sueño, el siguiente paso es mejorarla. La forma más fácil de mejorar la calidad del sueño es haciendo ejercicio. Casi no requiere de ningún equipo especializado y puede ser flexible según los intereses y fuerza de cada usuario.

El entrenamiento más popular en todo el mundo es correr, y el HUAWEI WATCH GT 3 introdujo una nueva función que se llama Entrenador Personal de IA para correr, la cual se especializa en proporcionar planes de entrenamiento para todos los niveles de corredores. Después de completar el entrenamiento cada semana, puedes ver los resultados de tu propio entrenamiento, incluyendo el Índice de Capacidad de Correr (RAI), el VO2 (capacidad cardiorrespiratoria) máximo y otros indicadores desde la aplicación de HUAWEI Salud, lo que permite ayudarte a entender mejor tu progreso. Al mismo tiempo, el plan de entrenamiento se actualiza regularmente combinando la información sobre las condiciones físicas y los cambios en la potencia de carrera.

Además de correr, el HUAWEI WATCH GT 3 viene con más de 100 modos de entrenamiento, incluyendo 18 modos de entrenamiento profesional, 12 entrenamientos al aire libre y 6 entrenamientos en interiores. Así que independientemente del entrenamiento que te interese, el HUAWEI WATCH GT 3 te acompañará a todos lados.

El Día Mundial del Sueño de este año es la oportunidad perfecta para prestar más atención a la actividad a la que dedicarás un tercio de tu vida. Si actualmente tienes problemas de sueño, puedes considerar la posibilidad de comprar un HUAWEI WATCH GT 3 para que puedas identificar tu problema, o tal vez, mejorar tu calidad de sueño haciendo ejercicio.