El Día Mundial del Turismo se enfrenta a la crisis de bots: 1 de cada 4 ataques digitales golpea al sector

La industria de viajes es la más atacada por bots: la prueba de humanidad se vuelve clave en el sector turístico

• Con más del 70% de las reservas hechas en línea, la industria de viajes se ha convertido en el sector más atacado por bots, concentrando el 27% de todos los ciberataques, según datos de Imperva.

(26/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre, sirve de recordatorio de que, si bien la industria conecta culturas y facilita experiencias, su futuro está siendo redefinido por la digitalización y una creciente amenaza de la automatización maliciosa. Con más del 70% de las reservas de viajes realizadas en línea a nivel global, la confianza digital se ha convertido en un factor estratégico para la supervivencia y el crecimiento de este sector.

La industria de viajes, el blanco preferido de los bots

Por primera vez en una década, el tráfico automatizado superó a la actividad humana, representando el 51% de todo el tráfico web en 2024. Según datos de Imperva, la industria de viajes se ha posicionado como el sector más atacado, concentrando el 27% de todos los ataques de bots, superando a la industria minorista (retail).

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) no solo trae oportunidades para las compañías turísticas, sino también desafíos visibles por el uso de bots (programas automatizados) que interrumpen las operaciones e impactan directamente en los ingresos. Algunos de los problemas más frecuentes incluyen:

• Acaparamiento de boletos: Los atacantes usan bots para acaparar boletos de vuelos de alta demanda y revenderlos a precios inflados.

• Reseñas falsas: Solo el año pasado, Tripadvisor eliminó 2.7 millones de reseñas falsas, distorsionando la confianza en las plataformas.

• Distorsión de métricas: El tráfico excesivo de bots infla las métricas de búsqueda y reservas, alterando los modelos de demanda y precios.

• Fraude en programas de lealtad: Los bots ejecutan ataques de relleno de credenciales para secuestrar cuentas de lealtad y canjear recompensas.

Las herramientas de IA han facilitado el lanzamiento de ataques masivos y simples, saturando los sitios de viajes. Hoy, garantizar que detrás de cada reserva exista una persona real y no un bot es crucial para proteger la confianza digital en una industria que se proyecta crecer hasta los 782.4 mil millones de dólares en 2029.

La solución: la prueba de humanidad

Ante el auge de la IA, la respuesta se enfoca en la prevención a través de la tecnología de prueba de humanidad, que ofrece un cambio fundamental en la manera de establecer la confianza en línea.

Carlos Angel, Gerente General para Panamá y Región Andina en Tools for Humanity, compañía colaboradora de World, comentó que «viajar se trata de descubrir experiencias auténticas y de conectar con personas reales. En el mundo digital, necesitamos lo mismo. Tecnologías de prueba de humanidad, como World ID, ayudan a garantizar que las interacciones en línea estén respaldadas por confianza, protegiendo la privacidad de las personas y manteniendo la autenticidad humana”.

Descubre cómo la IA está transformando la experiencia del viajero, desde la planificación hasta la reserva, https://www.panama24horas.com.pa/noticias/futuro-turismo-inteligencia-artificial/

Al verificar que las interacciones provienen de humanos reales y únicos, sin exponer su identidad, la prueba de humanidad combate la crisis de bots en la industria de viajes, asegurando:

1. Acceso a personas reales: Los boletos, promociones y reservaciones se quedan para quienes de verdad los disfrutan.

2. Confianza en las plataformas: Las reseñas y comentarios provienen de viajeros auténticos, no de algoritmos.

3. Unicidad asegurada: Se reducen las cuentas duplicadas y se ofrecen más beneficios exclusivos para quienes demuestran ser una persona única.