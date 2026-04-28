Diálogo sobre inteligencia artificial impulsa el desarrollo de talento y gobernanza tecnológica

(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, llevó a cabo el conversatorio “La integración de la ética de la inteligencia artificial en el currículo nacional, desarrollo de talento en IA en economías emergentes y asociaciones público-privadas en IA”. Este encuentro se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre las oportunidades y retos que conlleva el avance acelerado de esta tecnología en el país.