Diálogo sobre inteligencia artificial impulsa el desarrollo de talento y gobernanza tecnológica

En el marco de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, especialistas internacionales y locales analizaron el uso responsable de las tecnologías emergentes y su impacto en economías emergentes.
Expertos debaten la integración de la ética en el currículo nacional de inteligencia artificial
• La Senacyt y la Embajada de los Estados Unidos organizaron un conversatorio para abordar los desafíos éticos, la formación de talento y las alianzas público-privadas en el ámbito tecnológico.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, llevó a cabo el conversatorio “La integración de la ética de la inteligencia artificial en el currículo nacional, desarrollo de talento en IA en economías emergentes y asociaciones público-privadas en IA”. Este encuentro se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre las oportunidades y retos que conlleva el avance acelerado de esta tecnología en el país.
La actividad tuvo lugar en la sede de la Senacyt bajo el programa “U.S. Speakers Program”, en coincidencia con la conmemoración del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Esta iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias entre expertos estadounidenses y sectores académicos, gubernamentales y de la sociedad civil panameña.
Gobernanza y uso responsable de la tecnología
El evento contó con la ponencia de la Dra. Laura Agosta, especialista en gobernanza tecnológica con más de 15 años de trayectoria en programas de uso responsable de la tecnología en América Latina. Agosta, quien actualmente labora como experta técnica en el International Research & Exchanges Board (IREX), compartió sus conocimientos sobre la gestión de riesgos y el fortalecimiento institucional ante la adopción de sistemas automatizados.
En el diálogo también participaron Susana Lau, directora de Etyalab S.A.; Sofía Harris, jefa de la Oficina de Asesoría Legal de la Senacyt; y Franklin A. Morales, jefe de la Oficina de Cooperación Técnica de la institución. Los panelistas coincidieron en la importancia de establecer marcos éticos sólidos que acompañen la innovación tecnológica.
Este conversatorio forma parte de las acciones que lidera la Senacyt para consolidar la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Esta hoja de ruta tiene como propósito fundamental posicionar a Panamá como un referente en la región mediante el uso inclusivo, sostenible y ético de la tecnología. Los pilares de este plan incluyen el fortalecimiento del talento humano especializado y la adopción responsable de la IA tanto en el sector público como en el privado.
Finalmente, la actividad refuerza los programas de intercambio cultural y académico entre ambas naciones, permitiendo que profesionales y tomadores de decisiones locales accedan a estándares internacionales en el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial.
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