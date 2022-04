Disfruta con comodidad y estilo: lista de accesorios para TV de Samsung

A partir de los productos más pequeños pueden llegar los mayores cambios en nuestro estilo de vida. Perfeccionar tu televisor puede ser tan sencillo como agregar un accesorio, pero resultados como obtener portabilidad, cambiar el formato de horizontal a vertical y decorar tu hogar, pueden tener un impacto significativo en tu experiencia de ver tus contenidos en tu pantalla. Samsung Newsroom destaca siete accesorios, simples y prácticos, para que aproveches al máximo tu equipo

(20/Abr/2022 – web) Panamá.- 1.- Disfruta contenido horizontal o verticalmente con el Auto Rotating Wall Mount & Stand

¿Alguna vez has querido ver un video vertical diseñado para dispositivos móviles en tu Neo QLED o The Frame? Con el Auto Rotating Wall Mount y Auto Rotating Stand[1], puedes ver el contenido de la manera prevista. Simplemente presiona la tecla de rotación en tu control remoto para cambiar automáticamente la pantalla del modo horizontal al vertical para una experiencia de visualización perfecta. No solo puedes disfrutar de varios contenidos con comodidad, sino que también puedes aprovechar las funciones de duplicación y transmisión en modo vertical.

2.- Inclina tu pantalla de la forma que desees con el Full Motion Slim Wall Mount

Los días en que un televisor es un dispositivo fijado permanentemente a la pared en una única orientación han quedado atrás. Hoy puedes aprovechar el accesorio Full Motion Slim Wall Mount para inclinar la pantalla hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha de manera flexible para ver tu contenido favorito desde cualquier posición o ángulo que desees. Además, el soporte Full Motion Slim Wall Mount se ajusta perfectamente a la pared, poniendo la pared y la pantalla en estrecho contacto para experiencias de visualización aún más cómodas e inmersivas.

3.- Ordena los cables de TV desordenados con One Connect Box1

Si llegas a organizar todos tus cables de TV que estaban desordenados, ya estás a medio camino de estilizar el interior de tu sala de TV. Neo QLED organiza perfectamente cualquier sala de estar gracias al cable One Connect y la caja Slim One Connect. Con este accesorio, puedes organizar y eliminar rápidamente todo el desorden de cables que distrae y refleja muy mala imagen, favoreciendo la decoración de tu hogar en pro de que luzca funcional y hermoso.

4.- Convierte tu televisor en una obra de arte con biseles personalizados

El accesorio que da el toque final a The Frame de Samsung, que cuenta con un borde de marco que exhibe arte de clase mundial directamente en la pared, es un bisel personalizable. Puedes cambiar entre diferentes opciones de color para obtener exactamente el aspecto que deseas en tu hogar. Puedes elegir entre los Biseles Planos Modernos que vienen en colores Blanco, Teca y Marrón para una apariencia limpia y contemporánea, o seleccionar uno de los Biselados que vienen en Blanco y Rojo Ladrillo para un diseño más tradicional[2]. Además, el Slim Fit Wall Mount minimiza el espacio entre el televisor y la pared para integrarse de forma continua en cualquier habitación. Si no deseas instalar tu televisor en una pared, la base de piso ofrece una forma alternativa de expresar tu estilo y adaptarse a tu espacio. Como es fácil de instalar incluso en áreas pequeñas, la base de piso es el accesorio perfecto para imprimirle un estilo artístico a cualquier hogar.

5.- Entretenimiento dondequiera que estés con The Sero Wheels

The Sero giratorio, único en su tipo, ahora se ha vuelto aún más flexible con The Sero Wheels. Para los amantes de la televisión que desean cambiar tanto la orientación del contenido como la ubicación del televisor, The Sero Wheels es la elección correcta. Al permitirte moverlo libremente de una habitación a otra, este accesorio ayuda a The Sero a adaptarse a cualquier espacio o interior en cualquier momento.

6.- Expresa tu estilo personal con The Freestyle

Una pantalla portátil, un altavoz Bluetooth y una luz ambiental: The Freestyle lo hace todo con estilo. Puedes agregar un toque de color al elegante diseño blanco de The Freestyle con una colorida gama de revestimientos de goma que incluyen muestras de Blossom Pink, Forest Green y Coyote Beige. Si llevas The Freestyle al aire libre cuando vas de campamento o estás en una fiesta en la terraza, puedes llevar el dispositivo cómodamente contigo en una maleta elegante y compacta.

7.- Reinventa tu espacio con The Serif

Con su diseño práctico que se parece a la letra «I», The Serif en sí mismo puede ser una pieza central de decoración en cualquier habitación. Usando la superficie plana sobre el bisel superior como un estante, puedes decorar The Serif según tus gustos y preferencias que te diferencian del resto. Puedes exhibir varios artículos hechos a mano o de edición limitada para agregar un acento personal a tu hogar y hacer que tu espacio lo refleje. Como cualquier estante de alta gama, las posibilidades de elevar el atractivo del interior de tu habitación y captar la atención de tus invitados son infinitas.

Notas:

* Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

[1] Compatible con los modelos Neo QLED 8K, Neo QLED 4K y The Frame. La disponibilidad de tamaño varía según la línea de productos.

[2] El número y la disponibilidad de muestras de color pueden variar según el país o la región.