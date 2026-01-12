El eCommerce Day Tour celebra 20 años impulsando el Digital Commerce en Iberoamérica

Líderes del Digital Commerce se reunirán en el eCommerce Day Tour 2026

• El tour de eventos más relevante de la región inicia una edición histórica para analizar los desafíos del retail y la economía digital en ocho países estratégicos.

(12/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El eCommerce Day Tour ha anunciado el inicio de su edición 2026, un año que marca un hito para el ecosistema tecnológico regional al cumplir dos décadas como el principal punto de encuentro del Digital Commerce en Iberoamérica. Esta iniciativa, consolidada como un espacio clave para líderes del retail y las marcas, reafirma su rol institucional en la definición de las estrategias que rigen la economía digital competitiva actual.

Desde su creación, el tour ha acompañado la evolución de los negocios digitales, conectando a profesionales y empresas que definen el rumbo del sector. La edición de este año no solo representa una celebración institucional, sino también una proyección hacia el futuro, tras años de trabajo del eCommerce Institute en la formación de talento, la documentación de casos reales y la articulación entre gobiernos e instituciones privadas.

Dos décadas de evolución en los negocios digitales

El foco de la edición 2026 estará centrado en el encuentro entre el retail y las marcas, bajo la premisa de que el crecimiento sostenible requiere modelos colaborativos y estrategias omnicanal integradas. La agenda abordará temáticas de vanguardia como la inteligencia artificial aplicada al negocio, fintech, retail media, logística inteligente y el denominado agentic commerce. Estos espacios buscan ofrecer a CEOs, CMOs y directores de innovación un ámbito para construir una visión común sobre los desafíos actuales de la industria.

Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y cofundador de VTEX, afirmó en tercera persona que el tour no fue concebido inicialmente como un evento aislado, sino como una herramienta para ordenar el crecimiento de una industria incipiente. Según Pueyrredon, el valor fundamental del tour radica en su continuidad y en la capacidad de convertir el conocimiento en decisiones concretas, destacando que alcanzar las 200 ediciones en 2026 confirma la importancia del trabajo sostenido y la visión compartida a largo plazo en la región.

Proyección regional y destinos estratégicos

Para este ciclo histórico, el tour se concentrará en ocho países clave de la industria digital. El recorrido iniciará en el mes de abril en Chile y continuará con jornadas programadas en Colombia, Perú, Argentina, Paraguay, México, Uruguay y Panamá. Estos destinos han sido seleccionados estratégicamente por su impacto en el mercado y su capacidad para generar conexiones transfronterizas de alto valor que impulsen el crecimiento del ecosistema.

El respaldo institucional estará garantizado por capítulos locales que funcionan como referentes en cada país, incluyendo la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y la Asociación Mexicana de Venta Online, entre otras. Esta estructura fortalece la mirada regional con un impacto directo en los mercados locales, contribuyendo a la profesionalización y el fortalecimiento de las comunidades digitales en toda Iberoamérica.

