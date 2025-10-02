Educación Financiera Digital: Kaspersky entrega 4 pasos para proteger el dinero de los niños en línea

Siete de cada diez niños tienen móvil: La Educación Financiera Digital es esencial para prevenir ciberfraudes

• Ante el creciente uso de tarjetas y billeteras electrónicas por parte de los menores, Kaspersky advierte que la Educación Financiera Digital es esencial para protegerlos de fraudes, robo de identidad y gastos ocultos en línea.

(02/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- Con siete de cada diez niños latinoamericanos ya contando con un teléfono móvil propio, la Educación Financiera Digital se ha convertido en un componente esencial de la crianza. Los menores realizan sus primeras transacciones en entornos digitales —desde compras en aplicaciones y juegos, hasta el uso de tarjetas vinculadas a billeteras electrónicas—, lo que genera una necesidad imperiosa de manejar el dinero de manera responsable y segura.

Un nuevo informe de Kaspersky resalta que la educación financiera enfrenta el desafío de adaptarse a estas dinámicas. Sin una adecuada conciencia digital, no es posible proteger a los menores de fraudes disfrazados de sorteos, ofertas engañosas, suscripciones ocultas o intentos de robo de identidad.

Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para Norte y Sur de América Latina en Kaspersky, aseguró que integrar las finanzas con la ciberseguridad es clave. «El riesgo no está solo en cómo los niños gastan su dinero digital, sino en la huella de datos que dejan al hacerlo,» explicó Mojica. «Se trata de formar usuarios capaces de identificar fraudes, proteger sus credenciales y entender que su información personal también tiene valor económico en el mundo digital.»

Cuatro pasos para una gestión de dinero segura

Los expertos de Kaspersky recomiendan a los padres estos cuatro pasos fundamentales para enseñar a sus hijos a gestionar su dinero de forma responsable y segura en el mundo digital:

1. Establecer límites claros de gasto

El primer paso es ayudar a los niños a comprender los límites para desarrollar tanto la disciplina financiera como la conciencia digital. Se recomienda establecer una estructura básica de presupuesto para gastos típicos (escolares, comida, entretenimiento). En lugar de controlar cada gasto, se sugiere hablar en porcentajes, como «70% para gastos escolares, 20% para entretenimiento y 10% para ahorro». Esta es una oportunidad para explicar cómo las microtransacciones o las tarifas ocultas pueden agotar el saldo.

2. Usar métodos de pago seguros

El dinero en efectivo tiene desventajas como la pérdida o el robo. Una alternativa más segura y educativa es introducir tarjetas bancarias para niños o billeteras digitales con controles parentales integrados. Estas herramientas permiten a los padres fijar límites, recibir notificaciones de compras y rastrear transacciones en tiempo real. Adicionalmente, es esencial proteger el entorno digital con una solución de ciberseguridad que ofrezca navegación segura y protección de pagos, ya que las aplicaciones bancarias son objetivos de ciberdelincuentes.

3. Proteger los dispositivos y las cuentas financieras

Debido a que una contraseña débil o un dispositivo robado puede exponer todas las aplicaciones financieras, los padres deben ayudar a proteger las cuentas:

• Autenticación de Dos Factores (2FA): Activando el 2FA en cada aplicación usada para compras, se añade una capa extra de seguridad que funciona como una «doble cerradura».

• Gestor de Contraseñas: Utilizando un gestor que almacena credenciales de forma segura, los niños evitan apuntar claves en lugares inseguros, y los padres pueden tener acceso en caso de emergencia.

• Contraseñas Fuertes: Enseñando las bases de una contraseña robusta, como usar al menos 12 caracteres, evitar nombres o fechas de nacimiento y no reutilizar claves en diferentes plataformas.

4. Controlar suscripciones y cargos recurrentes

Una de las formas más fáciles en que los niños pierden el control de sus gastos es a través de suscripciones. Muchos servicios usan modelos de pago recurrente. Un niño puede iniciar una «prueba gratuita» sin darse cuenta de que se convertirá automáticamente en un cargo mensual.

Se debe enseñar a los niños a pedir permiso antes de iniciar una prueba gratuita, revisar las configuraciones de auto-renovación y colocar recordatorios en el calendario. Por el lado de los padres, se recomienda revisar regularmente el historial de compras y buscar notificaciones de renovación, ya que convertir la gestión de suscripciones en una responsabilidad compartida ayuda al menor a entender que los cargos «invisibles» también son gastos reales.