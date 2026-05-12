El 11% de los empleados latinoamericanos accede a contenido para adultos en equipos de trabajo

Un estudio de Kaspersky revela que el 11% de los colaboradores en América Latina utiliza dispositivos laborales para ver pornografía, pese a conocer los riesgos informáticos.
Riesgos de ciberseguridad por consumo de contenido para adultos en equipos de trabajo
• El uso de correos corporativos en sitios de entretenimiento para adultos facilita el robo de credenciales y la infiltración de malware en las redes de las empresas.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un reciente estudio de la firma Kaspersky señala que el 11% de los empleados en América Latina visualiza contenido para adultos en equipos de trabajo. Aunque la cifra representa una leve disminución respecto al 13% documentado en 2018, la persistencia de este hábito subraya un desafío crítico para la cultura de ciberseguridad en las organizaciones de la región, especialmente porque los datos reales podrían ser superiores a los registrados.
Riesgos de seguridad y vectores de ataque
Los ciberdelincuentes aprovechan el flujo masivo de usuarios en sitios de entretenimiento para adultos para desplegar tácticas de fraude. Se ha identificado la existencia de plataformas falsas de servicios de modelos en línea diseñadas para el robo de datos, dinero y extorsión. Asimismo, aplicaciones que prometen material exclusivo suelen servir de fachada para la descarga de malware. El uso de estas plataformas en dispositivos corporativos expone a las compañías al secuestro de sistemas, filtraciones de datos sensibles, interrupción de operaciones y elevados costos de recuperación.
Vulnerabilidad por uso de correos corporativos
El peligro se intensifica cuando los colaboradores emplean su correo electrónico laboral para registrarse en estos sitios. La combinación de esta práctica con el uso de contraseñas débiles facilita que los criminales accedan a los perfiles de los empleados, suplanten identidades y filtren información institucional. Investigadores de Kaspersky han confirmado el hallazgo de credenciales corporativas en la dark web vinculadas a registros en sitios para adultos.
Pese a que el 71% de los trabajadores latinoamericanos afirma ser consciente de que el uso personal de los equipos de oficina compromete la seguridad, dicho conocimiento no se ha transformado en hábitos de prevención efectivos.
El desafío de la cultura organizacional
Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky, explica que se trata de un reto de cultura organizacional. Según Martinelli, es fundamental que los empleados comprendan que separar la vida personal de las herramientas de oficina es una medida de protección mutua que evita que el colaborador se convierta en un blanco fácil para amenazas que pueden escalar hasta la extorsión.
Recomendaciones para fortalecer la ciberseguridad
Para mitigar estos riesgos, los expertos de Kaspersky proponen las siguientes medidas:
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