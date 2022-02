El clima ideal y la calidad del aire: ayuda a tu hijo a concentrarse en este regreso a clases

(22/Feb/2022 – web) Panamá.- No importa cuánto se esfuerce o qué tan motivado esté, si tu hijo estudia en un ambiente en el que la temperatura no es ideal, con una mala calidad del aire, su concentración y rendimiento se verán afectados.

Un estudio de académicos de las universidades de Harvard, UCLA y del estado de Georgia, analizó los resultados de exámenes de 10 millones de estudiantes de secundaria durante 13 años en Estados Unidos. Según lo comprobado, la reducción en el aprendizaje comienza a ser detectable cuando la temperatura sube por encima de los 21 grados, se acelera a partir de los 32 grados y se hace aún más notable por encima de los 38 grados. Los días más fríos, por su parte, parecen no afectar el rendimiento de los alumnos. “El calor conlleva que los estudiantes estén más distraídos, agitados y les cueste enfocarse. Las autoridades educativas y los padres han subestimado el impacto negativo que causa un salón de clases demasiado caluroso sobre el desempeño de los alumnos”, asegura.

Mientras, otro, realizado por la escuela de Salud Pública de Harvard TH Chan se enfocó en estudiantes sanos, durante una ola de calor. El resultado: aquellos que vivían sin aire acondicionado tuvieron peor rendimiento en comparación con los que lo hacían en espacios similares, pero con un clima adecuado. Las disminuciones se reflejaron en cinco indicadores de la función cognitiva, como tiempo de reacción y memoria de trabajo. Los estudiantes que vivían en las habitaciones con aire acondicionado no solo fueron más rápidos, sino también más precisos.

“Lo ideal es mantener una temperatura adecuada, que debe estar entre los 22º y los 25ºC. Según aumente la humedad, será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada en los meses de verano es de 25º C. y se debe tener en cuenta que una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C no es saludable”, asegura Milena Santos, directora de Marketing Estratégico y Producto Unitario de Daikin, compañía especializada en climatización.

Además, Daikin se refiere a la necesidad de sacar provecho a todas aquellas funciones que ofrece tu aire acondicionado y que entregan una distribución optima de flujo de aire.

Cuida la calidad del aire que respiran

La calidad del aire interior es otro factor a tener en cuenta en este regreso a clases. Igual que en los hogares, en el interior de las aulas se pueden encontrar varios tipos de contaminantes derivados de las actividades que se realizan o de los productos y materiales de los propios edificios.

La calidad del aire interior se define como el conjunto de condiciones ambientales existentes en un recinto cerrado, instalación o edificación. Dentro de este conjunto de condiciones, se analiza el aire interior que debe incluir aquellos factores químicos, físicos, y biológicos que están presentes en un lugar, y son susceptibles de generar un efecto en la salud y bienestar de las personas.

De acuerdo con el estudio realizado por el Fraunhofer Institute for Building Physics de Alemania, optimizar la ventilación y reducir los niveles de CO2 mejora más de un 15% las capacidades de los estudiantes, haciendo que aumente su atención y concentración y que disminuya el absentismo. Por su parte, un estudio en 100 aulas de Estados Unidos encontró una mejora de 2.9% a 2.7% en calificaciones de matemática y lectura por cada l/s de aumento en ventilación.

Entre las medidas para mejorar la calidad del aire en nuestras escuelas está la ventilación, evitar contaminantes y una revisión periódica de los equipos de climatización. Daikin también aconseja el uso de soluciones existentes en el mercado como la tecnología de ionización bipolar y la tecnología de luz UV.

Vía The Primsgrp