El futuro del punto de venta ya está aquí: Visa es pionera en la aceptación de pagos en la nube

(26/Ene/2022 – web) San Francisco, EE.UU.- Visa (NYSE: V) anunció una nueva plataforma, Visa Acceptance Cloud (VAC), la cual revolucionará la forma en que los comercios aceptan pagos de sus clientes. Tras el éxito de la popular solución “Tap to Phone” de Visa, VAC permitirá a los adquirentes, proveedores de servicios de pago, fabricantes de puntos de venta (POS) y representantes del Internet de las Cosas (IoT) trasladar el software de procesamiento de pagos para que pase de estar integrado en cada dispositivo de hardware a ser accesible de forma universal en la nube.

VAC, plataforma que ya está en funcionamiento en seis zonas geográficas, ayudará a los innovadores a transformar casi cualquier dispositivo en un terminal de pago conectado a la nube, al tiempo que ofrecerá actualizaciones de software basadas en la nube, análisis robustos y servicios de red de Visa. Dado que VAC se ejecuta en los centros de datos de Visa, también ofrecerá capacidades líderes de seguridad de datos.

“La aceptación en la nube es el futuro de los pagos”, dijo Juan José Fernández, vicepresidente de Soluciones para Comercios y Adquirentes de América Latina y el Caribe. “Los puntos de venta conectados a la nube permiten a los vendedores aceptar pagos a través de una serie de dispositivos de forma rápida, sencilla y segura, ya sea en un quiosco desatendido en un hotel, en un espejo de una tienda minorista de alta gama o en un gimnasio virtual en casa, así como en un teléfono inteligente en manos de un pequeño vendedor que tiene un puesto de periódicos y revistas al borde de la carretera”.

En enero de 2020 Visa mostró por primera vez el poder de “Tap to Phone”, una solución pionera en el sector que transforma los teléfonos inteligentes y las tabletas Android de última generación en terminales de punto de venta sin contacto. “Tap to Phone” fue el primer producto ofrecido por Visa que permitía a los vendedores aceptar pagos en los dispositivos que ya poseían, simplemente descargando una aplicación. En diciembre de 2021 había más de 300.000 dispositivos en 54 países que utilizaban “Tap to Phone”.

Al expandirse más allá de los teléfonos, Visa Acceptance Cloud permite que cualquier punto de venta o dispositivo conectado acepte pagos sin problemas e incorpore una serie de servicios agregados, como comprar ahora, pagar después, gestión de fraude, Integración Rápida de Vendedores y análisis de datos avanzados. Los proyectos piloto en curso en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Australia se adaptan a una variedad de casos de uso, lo que incluye por ejemplo a comercios y restaurantes en Australia a través del trabajo de Visa con Bleu, una fintech con sede en Estados Unidos, el espejo inteligente de NOBAL Technologies y los trenes públicos en Brasil.

“VAC es una plataforma universal que ayuda a abrir la aceptación para todos, permitiendo a nuestros socios tecnológicos líderes que puedan innovar. En un extremo del espectro, la aceptación en la nube ayuda a impulsar la inclusión de más pequeños vendedores que quieren ofrecer pagos digitales. En el otro extremo, Visa Acceptance Cloud permite experiencias de compra avanzadas que serán fundamentales para el futuro del comercio minorista de negocios de todas las formas y tamaños”, continuó Fernández. “Trasladar la aceptación a la nube abre la posibilidad de muchísima innovación por parte de todo el ecosistema de pagos. Esto es solo el principio”.

