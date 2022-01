El HUAWEI Nova 8i es el compañero ideal para sus actividades diarias

Por eso este 2022 necesitarás el HUAWEI Nova 8i, un smartphone que no solo te ofrece una potente cámara, si no también un potente procesador, una batería de larga duración y la sorprendente función de supercarga que te permite tener tu batería al 100% en pocos minutos.

Si eres de los que necesita tener más de una aplicación a la vez y cambiar rápido entre ventanas, el Nova 8i, con su RAM de 8GB el NOVA 8i ofrece rendimiento al máximo, puedes cambiar entre tu playlist, tus redes sociales, el correo electrónico, apps de organización y demás en un par de taps y sin tener el delay incómodo que te congelan el celular.

Si eres de los que trabaja desde cualquier lugar, ya sea una oficina, un coworking o en un café, no tendrás que preocuparte por cargar a cada momento tu celular. Otros dispositivos en el mercado suelen ofrecer batería con carga rápida, pero no de larga durabilidad. HUAWEI que a través de la historia se ha destacado por ofrecer baterías potentes ha perfeccionado esta característica que es de gran utilidad para los usuarios. Por ello en el Nova 8i encontramos 4300 mAh en su batería que te garantiza las tareas más exigentes durante toda tu jornada.

Sin embargo una batería potente no es suficiente, porque seguramente tu vida laboral o de estudiante te exigen andar siempre de prisa o, porqué no decirlo, a veces olvidamos poner a cargar nuestro smartphone. Pero con el NOVA 8i no tienes que preocuparte por perder tanto tiempo cargando, ya que posee la función de Súper Carga de 66 Watios. Además los algoritmos de Inteligencia Artificial de ahorro de energía interactúan para ofrecerte poder que dure todo el día.

Además de todas estas características, el Nova 8i HUAWEI te ofrece exclusividad, ya que brinda un dispositivo diferente en el mercado, con los servicios únicos de HUAWEI y en el que gracias a su tienda de aplicaciones AppGallery puedes descargar todas tus aplicaciones favoritas, desde Apps de entretenimiento, apps de correo, de streaming y mucho más, es el smartphone perfecto para todas tus tareas diarias.

Qué esperas para pertenecer a la comunidad de los HUAWEI Lovers y poseer dispositivos creados especialmente para los usuarios más exigentes.

