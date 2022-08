El HUAWEI Watch Fit 2 va más allá de ser un simple reloj

(5/Ago/2022 – web) Panamá.- Hoy en día querer un reloj va más allá que solo desear ver qué hora es, por lo que Huawei está muy consciente de las exigencias de sus usuarios y ha escuchado cada una de ellas, por esta razón, presenta un smartwatch que lo tiene todo para vivir una experiencia superior, con todo lo que necesitas en tu diario vivir, hablamos del HUAWEI Watch Fit 2.

Este smartwatch te facilita un montón la vida al permitirte recibir tus llamadas por medio de él, esto significa que así no tienes la necesidad de sacar tu celular de la cartera o de donde esté para tomarla, así como tampoco para dar respuestas rápidas a los mensajes que te llegan, además de que puedes importar tus contactos, lo que te brinda una indiscutible mayor comodidad.

Pero ahí no termina todo lo que ofrece este gadget, porque también pueden almacenar o transmitir la música de tu preferencia mientras haces ejercicio o realizas tu caminata diaria por el parque, esto utilizando la aplicación de HUAWEI Música, donde puedes tener acceso a más de 60 millones de canciones, ¿te imaginas trotar al ritmo de la música?, o hacer tus rutinas fitness escuchando los mejores hits del año.

Un aliado que cuida de tu salud

Es un indiscutible aliado, pues, como otros wearables de Huawei, el Watch Fit 2 monitorea tu salud en todo momento mientras entrenas y lo mejor es que también te brinda 97 modos deportivos y un programa de Carrera Inteligente con el que los que llevan una vida fitness pueden ver su evolución cada día.

Ofrece animaciones exclusivas de fitness y rutinas de ejercicios para calentar antes de iniciar tu entrenamiento diario de ciclismo, carrera o incluso la natación para que saque todo el provecho a tu Watch Fit 2, pero si es que tienes mucho tiempo sentado en la oficina o trabajando desde casa, ¡te recordará pararte y estirarte!

¿Quieres hacerte una foto y no hay quien te la tome? Este no es un problema si tienes el Watch Fit 2. No necesitarás pedirle a otra persona que te haga esa fotografía que tanto quieres en esos hermosos lugares que visitas, porque a todas estas funciones se agrega que con el Watch Fit 2 puedes controlar la cámara de tu smartphone Huawei de forma remota para tomar una imagen perfecta sin tener el teléfono en las manos.

Mediante el Bluetooth puedes conectar tu celular Huawei al Watch Fit 2 por medio de la aplicación Huawei Salud y cuando estén conectados debes abrir la aplicación de cámara desde el reloj, seleccionar la cámara delantera o trasera en tu teléfono, presionar disparar desde el wearable y ¡listo!, es todo lo que necesitas para lograr captar ese recuerdo.

Una batería de larga duración para mayor tranquilidad

Puedes obtener un día entero de uso con solo una carga de cinco minutos. Una carga completa del Watch Fit 2 ​ te permite disfrutar de él hasta 10 días de uso normal o siete de forma intensa, sin que te preocupes porque se descargue completamente; esto significa que si tienes muchas salidas este wearable no te va a abandonar.Disfruta de estas y muchas otras características que hacen del HUAWEI Watch Fit 2 el compañero perfecto para tu día a día.

