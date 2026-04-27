El 90% de las empresas migra hacia Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) externos

Un estudio global indica que la mayoría de las organizaciones combina capacidades internas con apoyo externo para garantizar un monitoreo 24/7 y una respuesta ágil ante incidentes.
Centros de Operaciones de Seguridad (SOC): La respuesta de las empresas ante el aumento de ciberamenazas
• Ante la complejidad de los ciberataques, el 64% de las empresas planea delegar parte de su operación técnica a expertos externos para fortalecer su postura de defensa.
(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La gestión de la ciberseguridad corporativa atraviesa una transformación acelerada debido al incremento de los riesgos y los costos operativos. Según un reciente estudio de Kaspersky, cerca del 90% de las organizaciones ya no depende exclusivamente de equipos internos, optando en su lugar por integrar capacidades externas mediante los llamados Centros de Operaciones de Seguridad (SOC). Estas unidades permiten monitorear sistemas, detectar amenazas y responder a incidentes en tiempo real durante las 24 horas del día.
La investigación detalla que el 64% de las empresas tiene planes de tercerizar parcialmente su operación de seguridad, mientras que un 26% está preparado para adoptar un modelo completamente gestionado como servicio. En contraste, solo el 9% de las compañías considera viable operar estas capacidades de forma estrictamente interna, lo que resalta la dificultad de atraer talento especializado y mantener una vigilancia constante sin apoyo externo.
Motivaciones para la tercerización técnica
La necesidad de una protección 24/7 se posiciona como el principal motor de este cambio, citada por el 55% de los consultados. Al apoyarse en especialistas externos para sus Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), las organizaciones buscan reducir la carga de trabajo de sus equipos internos de TI, permitiéndoles enfocarse en tareas estratégicas. Otros beneficios clave incluyen el acceso a tecnologías de vanguardia como XDR y MDR, y el cumplimiento de estándares regulatorios internacionales.
El estudio subraya que las tareas más delegadas a terceros incluyen la instalación y despliegue de soluciones (55%), el desarrollo de sistemas (53%) y el diseño estructural del propio centro de operaciones (47%). Asimismo, existe una alta demanda por roles operativos específicos, como los analistas de primera y segunda línea, fundamentales para el monitoreo y la respuesta inmediata ante amenazas.
Valor estratégico frente al ahorro de costos
Daniela Álvarez de Lugo, gerente general para NOLA en Kaspersky, señaló que esta tendencia refleja una evolución en la mentalidad corporativa, donde la prioridad es la vigilancia constante para evitar incidentes que afecten la operatividad del negocio. Resulta relevante que solo el 37% de las empresas prioriza la optimización del presupuesto, lo que indica que el valor fundamental de la tercerización reside en la eficacia de la protección y no meramente en el ahorro financiero.
Para las organizaciones que proyectan implementar Centros de Operaciones de Seguridad (SOC), se recomienda contar con acompañamiento especializado desde el diseño de la arquitectura, centralizar la información mediante herramientas tipo SIEM e incorporar inteligencia de amenazas para anticiparse a los riesgos. La combinación de visibilidad en tiempo real y experiencia externa se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar el panorama actual de ciberataques complejos.
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