El 90% de las empresas migra hacia Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) externos

(27/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La gestión de la ciberseguridad corporativa atraviesa una transformación acelerada debido al incremento de los riesgos y los costos operativos. Según un reciente estudio de Kaspersky, cerca del 90% de las organizaciones ya no depende exclusivamente de equipos internos, optando en su lugar por integrar capacidades externas mediante los llamados Centros de Operaciones de Seguridad (SOC). Estas unidades permiten monitorear sistemas, detectar amenazas y responder a incidentes en tiempo real durante las 24 horas del día.