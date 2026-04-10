Entregan 75 nuevas viviendas a familias del distrito de Santa Isabel en Colón

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial entregó llaves y certificados de nuevas casas a familias de Santa Isabel, Palmira y Nombre de Dios, tras 15 años de espera.
Miviot beneficia a residentes de Santa Isabel con soluciones habitacionales
• Con una inversión aproximada de 1.8 millones de balboas, el Gobierno Nacional impacta positivamente a la comunidad de Santa Isabel en la Costa Arriba de Colón.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Un total de 75 familias residentes en el distrito de Santa Isabel, ubicado en la provincia de Colón, recibieron las llaves y certificados de sus nuevas viviendas por parte del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). La entrega, que pone fin a años de espera por soluciones habitacionales, fue liderada por el ministro Jaime A. Jované C., junto a los viceministros Frank Osorio y Alcibiades Pinzón.
Impacto social en la Costa Arriba
Las nuevas estructuras benefician a aproximadamente 400 personas distribuidas en los corregimientos de Santa Isabel, Palmira y Nombre de Dios. Según el ministro Jované, este proyecto representa un avance hacia la justicia social bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, fortaleciendo el tejido comunitario en la Costa Atlántica. Muchas de estas familias habían vivido durante más de 15 años en condiciones de hacinamiento, alquiler o en viviendas improvisadas con materiales deficientes y suelos de tierra.
Características de las viviendas
Cada solución habitacional consta de dos recámaras, sala-comedor, cocina y baño higiénico. El Miviot aseguró que las residencias cuenten con acceso a servicios básicos esenciales como energía eléctrica y agua potable. El titular de la cartera destacó que estas obras ofrecen un nuevo comienzo para ciudadanos que carecían de acceso a financiamiento o a techos adecuados, reafirmando el compromiso estatal de asegurar salud, educación y seguridad a través de la vivienda.
Rescate de proyectos e inversión
Durante el acto protocolar, se informó que la inversión para esta entrega en la provincia de Colón asciende a un estimado de 1 millón 875 mil balboas. Jované subrayó que la actual administración se encuentra en un proceso de rescate de proyectos que quedaron abandonados o presentan atrasos, con el objetivo de culminarlos y entregarlos a la población.
Como parte de la jornada, las autoridades realizaron un recorrido por la biblioteca local, una infoplaza y la escuela del área para evaluar de primera mano las necesidades adicionales de la comunidad caribeña. Al evento asistieron también Siria de Córdoba, representante del corregimiento, y el vicealcalde de Santa Isabel, Hernán Espino.
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