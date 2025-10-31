Ericsson reafirma compromiso con el desarrollo de Panamá en encuentro clave de tecnología en Silicon Valley

Ericsson presenta visión de 5G e IA a delegación panameña

• La misión comercial de Panamá a Silicon Valley, que incluyó la visita a las oficinas de Ericsson, buscó conectar oportunidades de tecnología e innovación con las necesidades del mercado panameño, con la participación de líderes de AMCHAM y SENACYT.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ericsson participó en la Misión Comercial a Silicon Valley, una iniciativa liderada por la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La misión busca fortalecer los lazos entre Panamá y uno de los principales ecosistemas de innovación global, conectando oportunidades en tecnología, investigación y desarrollo con las necesidades del mercado local e internacional.

Durante la primera jornada, la delegación panameña visitó las oficinas de Ericsson en Santa Clara, California, donde se presentó la visión de la compañía sobre innovación, conectividad y transformación digital, reafirmando así el compromiso de Ericsson con Panamá y su desarrollo tecnología de vanguardia.

Intercambio sobre 5G e Inteligencia Artificial

Entre los participantes destacados de la delegación panameña se encontraban Niurka Montero, Presidenta de AmCham Panamá; Dr. Eduardo Ortega-Barría, Secretario Nacional de SENACYT; Dra. Paulina Franceschi, Directora del Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, además de representantes de empresas panameñas comprometidas con la transformación tecnológica del país.

El equipo de expertos de Ericsson compartió conocimientos y casos de uso avanzados en materia de 5G, inteligencia artificial y redes privadas empresariales. Las presentaciones estuvieron a cargo de Mathias Riback, Head of Advanced Technology US; Manish Tiwari, Head of Enterprise 5G; Koustuv Ghoshal, Global Head of Utility Business; y Mischa Dohler, Sr. Advisor Advanced Technology Group.

Con esta participación, Ericsson reafirma su compromiso con el fortalecimiento de alianzas estratégicas que impulsen la transformación digital, la conectividad segura y el desarrollo sostenible, contribuyendo al avance de comunidades y economías en la región.