Escasez de Personal Calificado en Ciberseguridad impacta a la mitad de las empresas Latinoamericanas

Estudio de Kaspersky revela déficit de Personal Calificado en Ciberseguridad en América Latina

(4/Abr/2024 – web) Centroamérica.- Un estudio realizado por la compañía de seguridad informática Kaspersky revela que el 48% de las empresas en América Latina enfrenta una escasez de profesionales calificados en ciberseguridad. Esta preocupante tendencia se atribuye al vertiginoso ritmo de crecimiento del mercado de tecnologías de la información, que está cambiando tan rápidamente que resulta un desafío formar especialistas con las habilidades y conocimientos necesarios para satisfacer la demanda.

Según el informe titulado «El perfil del profesional de seguridad de la información en la era moderna«, la falta de personal capacitado se centra en roles críticos como investigadores de seguridad de la información, especialistas en inteligencia e investigación en seguridad, y analistas de malware. A medida que aumenta la frecuencia y la complejidad de los ataques cibernéticos, las empresas se ven cada vez más desbordadas por la falta de profesionales en ciberseguridad.

El estudio, que encuestó a más de 1,000 profesionales de seguridad de la información en todo el mundo, revela que el déficit de mano de obra en ciberseguridad es una preocupación global. En América Latina, el 48% de las empresas describen sus equipos de ciberseguridad como «algo» o «significativamente escasos de personal». Este problema se refleja en roles específicos como los investigadores de seguridad de la información, donde el 36% de las empresas reporta una falta de personal especializado.

A nivel mundial, el sector público es el que más demanda profesionales en ciberseguridad, seguido por las industrias de telecomunicaciones, medios de comunicación, comercio minorista, salud, tecnología y servicios financieros. Sin embargo, la escasez de talento persiste en todos los sectores, con casi la mitad de los puestos de seguridad de la información que necesitan cubrirse aún vacantes.

Ante esta situación, Kaspersky insta a una acción concertada para abordar la brecha de talento en ciberseguridad y asegurar la protección de las empresas y la infraestructura crítica contra las crecientes amenazas cibernéticas. Para más información sobre el estudio y sus resultados, se puede acceder al sitio web oficial de Kaspersky.

«Para reducir la escasez de profesionales calificados en InfoSec, las empresas ofrecen salarios elevados, mejores condiciones de trabajo y bonificaciones. Sin embargo, los resultados de la investigación muestran que estas medidas no siempre son suficientes. El ritmo de crecimiento del mercado TI en algunas regiones en desarrollo está cambiando tan rápidamente, que el mercado laboral no puede conseguir educar y formar a los especialistas adecuados con las habilidades y conocimientos necesarios en unos plazos tan ajustados. Por el contrario, los países con economías desarrolladas y empresas maduras no informan de un déficit tan agudo de profesionales de InfoSec, ya que sus índices están por debajo de la media del mercado», comenta Vladimir Dashchenko, Evangelista de Seguridad, ICS CERT, en Kaspersky.