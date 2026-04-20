ESET advierte sobre el doble engaño de las estafas de recuperación de fondos

La compañía de ciberseguridad ESET analiza los denominados "recovery scams", tácticas donde criminales revictimizan a personas que ya sufrieron un fraude previo para robarles nuevamente.
Cómo identificar y prevenir las estafas de recuperación de fondos tras un ciberdelito
• Los delincuentes utilizan listas de víctimas anteriores y suplantan a organismos oficiales para prometer la devolución de dinero a cambio de pagos por adelantado.
(20/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La compañía líder en detección proactiva de amenazas, ESET, emitió una alerta global sobre las denominadas estafas de recuperación de fondos (recovery scams). Este tipo de fraude funciona como un conjunto de tácticas depredadoras diseñadas para ejecutar un segundo golpe contra personas que ya han sido víctimas de un delito financiero previo. Según la organización, una vez que un usuario sufre un fraude, es probable que sus datos se integren en listas comercializadas entre ciberdelincuentes para ser explotados nuevamente.
El mecanismo del segundo fraude
Martina López, investigadora de seguridad informática de ESET Latinoamérica, explica que estos engaños inician cuando los estafadores adquieren bases de datos de víctimas o contactan directamente a quienes ellos mismos estafaron anteriormente. Los criminales suplantan la identidad de agencias de protección al consumidor, funcionarios gubernamentales, entidades bancarias o fuerzas del orden. Bajo la promesa de recuperar el dinero perdido, solicitan un pago por adelantado bajo conceptos de «gastos administrativos», «impuestos» o «tarifas de procesamiento».
De acuerdo con la especialista de ESET, esta es una variante de la estafa de pago por adelantado. Solo en Estados Unidos, durante el año 2024, se reportaron más de 7,000 casos de este tipo, los cuales generaron pérdidas superiores a los 102 millones de dólares, cifra que representa apenas una fracción del impacto real a nivel global.
Señales de alerta y señales de peligro
Para evitar caer en una estafa de recuperación de fondos, ESET identifica indicadores críticos de sospecha:
• Promesas de éxito garantizado: Aseguran tener los fondos listos para ser entregados.
• Contacto no solicitado: El acercamiento ocurre mediante correos electrónicos, redes sociales o llamadas sin que la víctima haya iniciado el trámite.
• Solicitud de pagos adelantados: Petición de dinero para «liberar» el reembolso.
• Métodos de pago anónimos: Uso de criptomonedas, tarjetas de regalo o aplicaciones que dificultan el rastreo del dinero.
• Comunicación informal: Empleo de cuentas de correo gratuitas (como Gmail) en lugar de dominios corporativos o gubernamentales legítimos.
Recomendaciones de seguridad y mitigación
Como medidas de prevención, ESET recomienda no realizar pagos a desconocidos que prometan devoluciones de dinero y verificar la identidad de cualquier contacto a través de canales oficiales. Asimismo, se aconseja evitar la publicación detallada de experiencias de estafas en foros públicos, ya que los delincuentes monitorean estos espacios para seleccionar a sus próximas víctimas.
En caso de haber caído en una de estas estafas de recuperación de fondos, la empresa sugiere reportar el incidente de inmediato a las autoridades locales, notificar a la entidad bancaria para intentar congelar transacciones y activar el factor de doble autenticación (MFA) en todas las cuentas personales ante el riesgo de futuros ataques de phishing más sofisticados.
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