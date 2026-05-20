ESET detecta fraude con 28 aplicaciones CallPhantom en Google Play que simulaban hackear historiales de llamadas

Compañía ESET revela el método de estafa de las aplicaciones CallPhantom dirigidas a usuarios de Android

• Tras una investigación de ESET, Google eliminó de su tienda oficial un conjunto de aplicaciones que acumulaban más de 7,3 millones de descargas mediante promesas falsas de espionaje telefónico.

(20/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Buenos Aires, Argentina.- La compañía de ciberseguridad ESET identificó 28 aplicaciones infractoras en Google Play, conocidas bajo la denominación de aplicaciones CallPhantom, que prometían de manera fraudulenta el acceso a historiales de llamadas, registros de SMS y logs de WhatsApp de cualquier número de teléfono elegido por el usuario. La investigación de la empresa confirmó que estas plataformas acumulaban más de 7,3 millones de descargas y utilizaban un esquema de estafa donde se exigía un pago para desbloquear funciones que resultaban ser completamente inexistentes.

De acuerdo con el reporte del equipo de investigación de ESET, la funcionalidad de estas herramientas es falsa y los datos mostrados a los usuarios son generados de manera aleatoria. Como miembros de la App Defense Alliance, los investigadores de la empresa reportaron los hallazgos a Google el 16 de diciembre de 2025, lo que derivó en la eliminación completa de todas las aplicaciones de la tienda virtual antes de la difusión pública del informe.

Análisis del fraude CallPhantom

El origen de la investigación comenzó en noviembre de 2025 con el análisis de la aplicación Call History of Any Number. Esta plataforma afirmaba que podía recuperar el historial de comunicaciones de cualquier número suministrado. Aunque aparecía publicada bajo el desarrollador con el nombre de Indian gov.in, ESET comprobó que no poseía ninguna relación real con el gobierno de India.

El análisis técnico demostró que la aplicación fabricaba los registros combinando números de teléfono aleatorios con nombres, horarios y duraciones predefinidas que estaban incorporadas directamente en su código. Estas demostraciones falsas se presentaban a las víctimas únicamente después de realizar el desembolso económico, e incluso se utilizaban capturas de pantalla de estos datos simulados en la ficha de la tienda para simular un servicio legítimo.

Distribución y métodos de pago detectados

El propósito de las 28 aplicaciones analizadas era idéntico, variando únicamente en su aspecto visual. El mercado principal de estas herramientas falsas se concentró en usuarios de Android en India y la región de Asia-Pacífico, incorporando de manera predeterminada el código de país +91 y el soporte para el sistema de pagos UPI. A pesar de registrar múltiples reseñas negativas de usuarios que denunciaban la estafa, el equipo de ESET presume que los desarrolladores lograron captar víctimas explotando la curiosidad por acceder a información privada y empleando comentarios positivos falsos.

Respecto a los mecanismos de monetización, el equipo de investigación de ESET identificó tres modalidades de cobro, de las cuales dos violan de forma directa las políticas de Google Play:

Métodos de facturación empleados

• Suscripciones oficiales: Mecanismo exigido a través del sistema de facturación de Google Play, el cual cuenta con la protección de reembolso oficial de la tienda.

• Aplicaciones de pago de terceros: Pagos mediante la plataforma UPI utilizando enlaces codificados o llamados dinámicamente desde una base de datos en tiempo real de Firebase, permitiendo a los operadores modificar la cuenta receptora de los fondos.

• Formularios de pago directo: Inserción de pasarelas para introducir datos de tarjetas de crédito o débito dentro de las mismas aplicaciones engañosas.

El equipo de investigación de ESET concluyó que los resultados exhibidos consisten en datos de comunicaciones falsificados con nombres y marcas de tiempo predefinidas. Asimismo, los especialistas aclararon que los usuarios que pagaron mediante el sistema oficial de Google pueden tramitar reembolsos bajo sus políticas internas, mientras que los cobros realizados por aplicaciones de terceros o formularios directos quedan dependientes de entidades externas o de los propios creadores del fraude.

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